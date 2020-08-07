Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала, як веселиться в білосніжному бікіні на пляжі

Цього разу молода красуня захопила фігурою в черговому модному бікіні. Як відомо, дівчина є представником відразу декількох модних брендів одягу. При цьому дуже часто Анастасія підкорює образами в одній білизні і купальниках, які безсоромно показує в самих провокаційних позах.

На новому фото, яке опубліковано на сторінці Квітко в соціальній мережі Instagram, вона позувала в досить сміливому купальнику - ліфчик знаменитості зміг прикрити значних розмірів груди лише частково, тому кадр виглядає досить пікантно.

Щоб підкреслити свої пишні стегна, Анастасія млосно вигнулася на шезлонгу, повернувшись боком і піднявши лінію бікіні, щоб привернути до тонкої талії увагу.

"Вибачте, міс, ви не заперечуєте, якщо я сяду і замовлю Вам випити?", "Люблю вас", "обожнюю твій купальни", "це чарівно, мені це подобається", "😍 яка неземна краса", "білий виглядає краще на тобі, дівчинка", "дуже добре. Люблю свою дитинку ♥ ️ ♥️", " така красива і чарівно зухвала, і захоплююча !!! 😍 ", "бездоганний вигляд", "Ура така красива", "Que colorcito ciao y feliz año 🎆 2019", - пишуть фанати.

Нагадаємо, ми також писали, що дівчина не любить говорити про схуднення, більш того, модель з пишними формами і тонкою талією всіляко уникає питань про целюліт і Фотошопі своїх фото. При цьому красуня не боїться показувати себе на пляжі в занадто сміливих бікіні. І цей раз не став винятком.

Анастасія цього разу блиснула на узбережжі модним купальником з золотисто-чорної тканини, вдало переливається на сонці. При цьому сама Квітко сховалася за деревом, об яке злегка притулилася для більш вигідного ракурсу. Варто відзначити, що дівчині майстерно вдається захоплювати не тільки купальниками, але і формами досить великого розміру.

"Так мило 👌 🙂 vi😍", «приємно бачити тебе особисто, ти знаєш, як спокусити», «супер приваблива🍌 🍌», " у тебе красиве тіло, Анастасія🔥 🔥 🔥 🔥"," я хочу побачити тебе особисто, дитинко, люблю тебе", "ідеальна красуня, тіло просто чудове🔥», «beutiful😘😘😘😘😘😘😘», «Я помилився, з меншою кількістю красивого одягу тобі краще".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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