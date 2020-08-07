3 серпня НБУ заявив, що в Україні зафіксовано поступове відновлення економіки країни

Про це в коментарі для Відлуння Києва нагадав політолог, економіст і директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін, повідомляє Politeka.

На його думку, даними НБУ вірити не варто, так як у світовій економіці спостерігається, навпаки, падіння всіх сфер виробництва.

Тобто, вважає Соскін, своєю заявою Нацбанк готує українців до девальвації і стрімкої інфляції.

"Думаю, ці умовиводи підпорядковані одній меті – в Україні народу треба готуватися до дуже великої стрімкої інфляції, а інфляція означає падіння реальної купівельної спроможності гривні, і, відповідно, пенсій, заробітних плат, субсидій і соціальних виплат", - заявив Олег Соскін.

Він вважає, що в Нацбанку прекрасно знають про те, що безліч експертів сходяться на думці, що у зв'язку з пандемією китайського вірусу та іншими фактами, світове падіння економіки буде в розмірі мінімум 10%.

"Готуйтеся до інфляції, ми не винні, винні зовнішні умови, світова економіка, результатом буде інфляція, яка буде результатом девальвації", – розшифрував посил НБЕ Олег Соскін.

Politeka писала, що українці повинні бути готові до урізання соцвиплат. Відомо, що в Україні з'явилася нова методика розрахунку доходу при призначенні державної матеріальної допомоги, яка призведе до зменшення розміру виплат.

Тепер держава буде в доходи українців будуть вписувати навіть субсидії, тобто "на папері" вони стануть багатшими, тому їм уріжуть розмір соцдопомоги.

Завдяки методиці були наступним чином змінені правила нарахування виплат:

у дохід рахуватимуть субсидії;

на кожного безробітного рахуватимуть дохід не менше 0,5 мінімальної зарплати (було прожиткового мінімуму);

на кожного солдата рахуватимуть дохід у 0,25 мінімалки (було 0,5 прожиткового мінімуму.

Уряд розглядає підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Згідно із заявою офісу президента, парламент може детально розглянути дане питання вже найближчим часом, в якому буде обговорюватися реальне підвищення заробітної плати до 5 тисяч гривень вже в цьому році.

Правило банківських платежів різко змінилися, термінова Заява НБУ: "тепер клієнти будуть..."

Нацбанк зробив важливу заяву, ситуація з готівкою різко змінилася: "почалося..."

Українець попередили про стрибок долара, названі терміни: "виросте до..."