3 серпня НБУ заявив, що в Україні зафіксовано поступове відновлення економіки країни
Про це в коментарі для Відлуння Києва нагадав політолог, економіст і директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін, повідомляє Politeka.
На його думку, даними НБУ вірити не варто, так як у світовій економіці спостерігається, навпаки, падіння всіх сфер виробництва.
Тобто, вважає Соскін, своєю заявою Нацбанк готує українців до девальвації і стрімкої інфляції.
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"Думаю, ці умовиводи підпорядковані одній меті – в Україні народу треба готуватися до дуже великої стрімкої інфляції, а інфляція означає падіння реальної купівельної спроможності гривні, і, відповідно, пенсій, заробітних плат, субсидій і соціальних виплат", - заявив Олег Соскін.
Він вважає, що в Нацбанку прекрасно знають про те, що безліч експертів сходяться на думці, що у зв'язку з пандемією китайського вірусу та іншими фактами, світове падіння економіки буде в розмірі мінімум 10%.
"Готуйтеся до інфляції, ми не винні, винні зовнішні умови, світова економіка, результатом буде інфляція, яка буде результатом девальвації", – розшифрував посил НБЕ Олег Соскін.
Politeka писала, що українці повинні бути готові до урізання соцвиплат. Відомо, що в Україні з'явилася нова методика розрахунку доходу при призначенні державної матеріальної допомоги, яка призведе до зменшення розміру виплат.
Тепер держава буде в доходи українців будуть вписувати навіть субсидії, тобто "на папері" вони стануть багатшими, тому їм уріжуть розмір соцдопомоги.
Завдяки методиці були наступним чином змінені правила нарахування виплат:
у дохід рахуватимуть субсидії;
на кожного безробітного рахуватимуть дохід не менше 0,5 мінімальної зарплати (було прожиткового мінімуму);
на кожного солдата рахуватимуть дохід у 0,25 мінімалки (було 0,5 прожиткового мінімуму.
Уряд розглядає підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Згідно із заявою офісу президента, парламент може детально розглянути дане питання вже найближчим часом, в якому буде обговорюватися реальне підвищення заробітної плати до 5 тисяч гривень вже в цьому році.
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