Долар і євро втрачають позиції, в НБУ озвучили свіжий курс валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 7 серпня порадує українців стрімким зростанням гривні.

Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Нацбанку України. Відзначається, що Українська гривня за день посилить свої позиції по відношенню до долара і євро.

Так, у п'ятницю, 7 серпня, долар продаватиметься за 27,67 Гривень, у той час як днем раніше його можна було купити за 27,7 гривень.

По відношенню до євро гривня покаже більш серйозне зростання. 7 серпня євро буде продаватися за 32,79 Гривень, в той час як днем раніше продавався за 32,9 гривень.

Виплати на дітей в Україні скасовуються, Кабмін прийняв жорстке рішення: кого залишать без грошей

Кабінет Міністрів позбавив батьків соціальних виплат на дітей, щоб витратити грошей на інші потреби.

Таку постанову чиновники схвалили під час урядового засідання 5 серпня.

Кабмін прийняв рішення на 48,4 мільйонів гривень скоротити виплату матеріальної допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування і відносяться до першої або другої групи платників. Згідно з документом, гроші підуть на іншу бюджетну програму.

Так український уряд збирається виділити додаткові кошти Фонду державного майна з Фонду боротьби з інфекцією китайського вірусу, щоб частково покрити витрати за державною програмою щодо приватизації держмайна.

Лукашенко переборщив з відвертістю і видав все, що думає про Зеленського і Путіна: "мені його шкода»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про своє ставлення до Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зокрема, президент Білорусі зізнався, що дуже тепло ставиться до Зеленського. Він розповів, що український президент нерідко смішить його при зустрічах.

"Таке ляпне, в хорошому сенсі цього слова, що можна померти зі сміху», - розповів Лукашенко.

На питання про те, чи може Зеленський раптово сказати» до побачення " і піти із зустрічі завчасно, політик відповів:

"Володя може, він може. Він за характером такий. Хоча він розумниця і, думаю, не зробить цього. Але думаю може».

Водночас він зізнався, що відчуває жалість до свого українського колеги.

Нагадавши, Лукашенко після підлості від РФ заявив про готовність до конфлікту:"ми зробили висновки".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко отримав потужний інструмент проти Путіна:"Кремль перед вибором...".

Також Politeka писала, що Лукашенко завдав удару по святому Росії, Кремлю відповісти Поки нічим.