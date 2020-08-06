Російський комік Гарік Харламов, який нещодавно розлучився з популярною актрисою Христиною Асмус, здивував втомленим виглядом на роботі

Як пише Politeka.net, свіже фото артист опублікував у себе в Instagram. На фото Харламов лежав на дивані, практично скотившись з нього. Він виглядав дуже втомленим. Поруч з ним стояла вода. Не виключено, що фото на сторінці коміка було постановочним, адже воно дозволило привернути увагу шанувальників.

"Перший робочий день в Камеді! Нарешті робота!!! Щосили готуємося до нового сезону! Я Бадьорий і веселий!",- підписав фото Харламов.

За годину фото зібрало майже 60 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу слів підтримки. Не стримався і оцінив фото колеги Артур Пирожков.

"Бульдог на мінімалках", "ти б відпочивав, Гарік!", "Я вже було думала це кімната нареченого у Гузеєвої))", "ти навіщо зайняв моє місце і позу?!!", "Диванний комік!", "Схуд", «Кита викинуло на берег», «виглядаєте переможно», "Давно пора, застій вже дістав, і вас реально не вистачає", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Харламов приміряв на себе жіночий образ за допомогою комп'ютерної програми, чим розсмішив публіку. Він позував у відвертих декольте.

Нагадаємо, що мережа кипить через позашлюбну дитину Харламова, на кого "проміняли" Асмус.

Як повідомляла Politeka, Асмус засвітила зайве в міні-сукні, актрису понесло після розриву з Харламовим:"Ух, яка пустунка".

Також Politeka писала, що після розлучення з Асмус Харламов з'явився в сукні з глибоким декольте: "так ось чому ви розлучилися...".