Уряд розглядає два сценарії перерахунку пенсій в цьому році
Про це розповів в ефірі одного з телеканалів радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, пише Politeka.net.
Згідно із заявою, що при перерахунку пенсій потрібно враховувати зростання рівня інфляції. Держава як мінімум зобов'язується проіндексувати пенсії на нинішньому рівня інфляції.
Крім цього, в самому питанні індексацій пенсій існують два можливих варіанти.
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Перший сценарій передбачає поголовний перерахунок соцвиплат, перебуваючи при цьому на поточному рівні інфляції.
У другому випадку, який на папері виглядає куди краще, полягає в спробі компенсування всім, але при цьому пожертвувати додаткові виплати для того тих категорій населення, яких відносять до групи критично вразливих верств.
Раніше стало відомо, що в Пенсійному фонді планується вимушене скорочення прав тих, хто виходить на заслужений відпочинок. Відзначається, що з настанням нової пенсійної реформи в 2021 році багато українців можуть втратити можливість виходу на пенсію за вислугу років.
Крім цього, щоб заощадити кошти, в країні буде продовжувати рости пенсійний вік для жінок. Для того, щоб вийти на пенсію з початку 2021 року потрібна наявність 28 років стажу. Цифра буде збільшуватися до тих пора, поки до 2028 мінімальний пенсійний стаж не складе 35 років.
Нагадаємо, в Україні пенсіонерів і ветеранів чекають нові витрати: "доведеться платити за кожен ...".
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