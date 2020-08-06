Уряд розглядає два сценарії перерахунку пенсій в цьому році

Про це розповів в ефірі одного з телеканалів радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, пише Politeka.net.

Згідно із заявою, що при перерахунку пенсій потрібно враховувати зростання рівня інфляції. Держава як мінімум зобов'язується проіндексувати пенсії на нинішньому рівня інфляції.

Крім цього, в самому питанні індексацій пенсій існують два можливих варіанти.

Перший сценарій передбачає поголовний перерахунок соцвиплат, перебуваючи при цьому на поточному рівні інфляції.

У другому випадку, який на папері виглядає куди краще, полягає в спробі компенсування всім, але при цьому пожертвувати додаткові виплати для того тих категорій населення, яких відносять до групи критично вразливих верств.

Раніше стало відомо, що в Пенсійному фонді планується вимушене скорочення прав тих, хто виходить на заслужений відпочинок. Відзначається, що з настанням нової пенсійної реформи в 2021 році багато українців можуть втратити можливість виходу на пенсію за вислугу років.

Крім цього, щоб заощадити кошти, в країні буде продовжувати рости пенсійний вік для жінок. Для того, щоб вийти на пенсію з початку 2021 року потрібна наявність 28 років стажу. Цифра буде збільшуватися до тих пора, поки до 2028 мінімальний пенсійний стаж не складе 35 років.

Нагадаємо, в Україні пенсіонерів і ветеранів чекають нові витрати: "доведеться платити за кожен ...".

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