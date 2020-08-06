Суддя " Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептами страв з кавуна

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку кухаря в «Instagram».

Салат з кавуна без кісточки

Ложкою для морозива, виймаємо з половинки кавуна кружечки і потім або у вакуумному пакеті, або просто в судочке, маринуємо кавун з лимонним соком, маслом смаженого кунжуту і додаємо свіжий естрагон листочки. Даємо постояти, щоб трохи промариновался. Подаємо з найніжнішим блакитним сиром-потрібно не самий насичений за смаком. Поливаємо гарбузовим маслом, посипаємо смаженими насінням гарбуза і пелюстками мигдалю і лохину поруч.

Салат зі звичайного кавуна

Нарізаємо кубиками, видаляємо насіння і нерівні шматочки. Скроплюємо оливковою олією і лимонним соком, викладаємо на тарілку і посипаємо натертим козячим сиром (Ярославський використовував іспанський).

І ще додавав трохи солоного крем-сиру салатного-типу домашньої Філадельфії. Знову ж гарбузове насіння і мигдаль і лохина

Карпаччо з гребінця з кавуном

Гребінець нарізаємо скибочкою і викладаємо на тарілці, навколо кладу кубики Холодного кавуна і заливаємо все заправкою на основі лимонного соку і трохи смаженого кунжутного масла, можна також додавати кокосового молока трохи - майже севіче. Молоде листя шпинату і бебі-буряка іспользоватьна прикраса і як подгарнировка або навіть пелюстки петрушки і чуть чуть кубиків зеленого манго.

Літній напій з кавуна

Зі шматочків кавуна видалити кісточки і збити на барному блендері, з додаванням лимонного соку, трохи цукру і естрагону. Ярославський запевняє, що виходить дуже смачно.

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" поділився унікальним рецептом плову, названий секретний інгредієнт: "хочеться відразу приготувати».

Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" розкрив простий і шалено смачний рецепт солоної риби.

Також Politeka писала, що суддя "Майстер Шеф" поділився унікальним рецептом бананових панкейків, кращий сніданок:»це мега смачно".