Стало відомо, як Меган Маркл відзначила своє 39-річчя

Про це пише видання Hello.

Як відомо, екс-герцогиня відзначила свято вдома з принцом Гаррі, оскільки Меган не любить пишні вечірки.

Незважаючи на втечу з палацу і відмову від королівських обов'язків, її привітали з 39-річчям всі старші члени монаршої сім'ї.

Сама королева Єлизавета II поділилася в цей день в соцмережах знімком, де вона зображена разом з Меган Маркл. Фото було зроблено під час їх першого спільного заходу.

"Бажаю герцогині Сассекській щасливого дня народження!",- сухо привітала монарх Меган Маркл з днем народження.

Пізніше до привітань приєдналися герцоги Кембриджські. Але неприємний "сюрприз" їй піднесли ближче до вечора, коли з офіційного сайту королівської сім'ї видалили розширену біографію Меган Маркл, залишивши лише короткий опис її життя.

Шанувальники Меган Маркл сприйняли такий жест від королівського палацу як помсту, оскільки біографії інших членів сім'ї залишилися в повному обсязі без виправлень.

Також над Меган Маркл в її особливий день познущалася телеведуча Крістін Лемппард, яка в ефірі 4 серпня вирішила нагадати про день народження колишньої герцогині. Однак, в ефірі з'явилася табличка з помилкою "Happy Birthday Megan". Цей жест фанати сприйняли як неповагу до Меган з принцом Гаррі.

Раніше ми розповідали про поповнення в сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі.

Як відомо, два роки тому колишні герцоги завели чорного лабрадора, і до сьогоднішнього дня кличка залишалася в секреті.

Кличку чорного лабрадора розкрили королівські біографи, які присвятили герцогам свою книгу. З'ясувалося, що пса звуть Пула.

Це ім'я має особливе значення для пари. Як відомо, пула-офіційна валюта в Ботсвані, куди Гаррі запросив Меган, коли між ними зав'язалися романтичні стосунки. А вже після поїздки в Ботсвану принц Гаррі зробив пропозицію зірці Голлівуду.

Нагадаємо, що недовірлива Меган Маркл підсунула принцу Гаррі тещу, несподівані подробиці

А ще Politeka писала, що Меган Маркл і принц Гаррі втратили шанс усього життя, скандальна правда

Також Politeka повідомляла, що розкрито таємницю втечі Меган Маркл і принца Гаррі з королівського палацу