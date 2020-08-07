Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про тусовку

На фото красуня була в блузці, топі і коротких джинсових шортах. Образ Катерина доповнила стильними окулярами, а волосся закинула на бік. Зірка стояла за кермом квадроцикла, взявшись за кермо залізного коня. Нікітіна була десь на пляжі і без сорому демонструвала себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ох, буде жарко)чекаю тебе на афігенній тусовці. Ми запам'ятаємо це день на довго)", - написала Нікітіна під фото.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Гармата", "Крута", "Ва, навіть дуже жарко", "вже жарко", "чекаємо з нетерпінням", "Таксист Катя: прокачу з вітерцем", "Ой яка красуня,слів підібрати не можу, як це прекрасно".

Раніше ми повідомляли, що українська актриса Катерина Нікітіна, зірка «Кварталу 95», похвалилася розкішними формами в одному купальнику.

"Який з них вже мій?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Нікітіна позувала в трьох різних облягаючих купальниках, кожен з яких ефектно підкреслював її розкішну фігуру.

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