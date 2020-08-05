Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла в серіалі "Величне століття", блиснула витонченою красою в розкритому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Відмінно, мила. Ласкаво просимо в моє життя. Знайомтеся, старша сестра Сертаба Бала Хазал Кая", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії актриса позує сидячи, елегантно розставивши ноги. Через це наряд красуні розійшовся, а в поєднанні з мереживним топом і чорними чобітьми, знімок виглядав просто неймовірно. Це ж підкреслили й шанувальники знаменитості.

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Harika Bal,hoşgeldin hayatıma. #Repost @medyapimresmi with @make_repost ・・・ Tanıştıralım... Sertab Bal(Hazal Kaya)’ ın ablası Harika (Nur Fettahoğlu) ❤️ Aslı T. Kızmaz’ ın “Benden Ne Olur” kitabından uyarlanan filmimizin kadrosuna başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu da katıldı. #bizdenduyunistedik #bendenneolur

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«Сама досконалість»,«Крута»,«гаряча крихта»,«не можу дочекатися, щоб побачити всі знімки з фотосесії»,«дуже мило дивишся», «обожнюю тебе», «красуня««які всі красиві дівчатка», «моя солоденька», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Нур Феттахоглу, яка прославилася роллю в серіалі" Величне століття", здивувала ідеальною фігурою.

Актриса постала в темному бікіні і жовтій довгій спідниці з дуже тонкої тканини - так, що просвічуються всі її спокусливі вигини. Шанувальники красуні не змогли що-небудь сказати, адже знімком вона поділилася у себе в сторіс.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу захопила сімейним фото з красунею донькою: очей не відірвати.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу розстебнула плащ і показала, що під ним ховає.

Також Politeka писала, що Нур Феттахоглу в білому купальнику підкорила підтягнутими формами: "затьмарила б навіть Хюррем".