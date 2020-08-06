Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала фігуру в непомітній білизні бежевого кольору

Цього разу молода модель з тонкою талією і вельми пишними формами показала, як веселиться під жарким сонцем в "Невидимій" білизні бежевого кольору. Дівчина приміряла досить сміливе бікіні на тоненьких завязочках і одягла ліфчик з такої ж тканини, проте з принтом гілочок на грудях.

Як відомо, спочатку при зрості 162 см Квітко важила аж 70 кілограм! І це при тому, що багато радили їй худнути. Відмовившись від подібної ідеї, дівчина стала не тільки популярна балгодаря їй незвичайної зовнішності, але і продовжує набирати свою аудиторію в Instagram завдяки любові до жарким фотосесій в одній білизні або навіть без нього.

На навом фото, представленому в соціальній мережі Instagram, Настя також безсоромно вигнулася, щоб підкреслити сідниці. Схоже, дівчина знає, як потрібно правильно підібрати позу для вдалого фото.

"Вау, красива леді😍 😍 😍 😍", " » божественна мама», «я люблю тебе і так ми одружилися», «шоу-діва, неймовірна жінка», «прекрасний вид», «найгарячіша», «красива жінка і все багато у неї з формами», «вау потужний😆 👋», «дуже дорого», «захоплює любов'ю💋 💕 👅 🌹 💚», «прекрасний сон ..... 💘 💘 💘 ", "Вау, яке у тебе багате тіло, любов моя», «що сказати про таку красу і досконалість в прекрасному тілі, як у цієї жінки», «гей, балує», «хочеться з'їсти тебе, як шоколадку. Mm.Rrrrrr.😍❤️🔥🔥🔥😍», - пишуть фанати.

Раніше також на сторінці молодої моделі з'явилися яскраві фото з відпочинку на пляжі. Анастасія вирішила блиснути пишними формами в синьому бікіні разом зі стрункою подружкою. При цьому Квітко похвалилася новим модним бікіні яскраво-блакитного відтінку.

Так, в Instagram дівчина поділилася кадром, зробленим під час поїздки на гіроскутері разом з апетитною моделлю зі світлим волоссям. Примітно, що фактично всі близькі друзі дівчини такі ж світловолосі, як і вона.

На новому фото Дівчата захопили не тільки бікіні і монокіні, але ще і сяючим яскравим виглядом:

» Я хотів би бути тим матрацом, «» Хочу до них на розваги😢«, » красива🔥 🔥 🔥 😍«, " надута лялька. Відштовхує" « " Боже, які ідеальні малятка❤️❤️", " коли ти пила останній раз!? 🍺 🥃 » , «Гарний вигляд! 👏👏👏👏👏🎶💋», «Ось це обсяги, ідеалньие малятка😮 😮 😮 😮",» люблю цю блондинку, я хочу тебе бачити сьогодні завтра назавжди 😍, «це єдина в своєму роді. @anastasiya_kvitko», «Синій мій улюблений», «Синій мій колір ... 🔥 ", "Дупа вся в целюліті! Що хорошого? !!!", "Там де Настя, там завжди літо!",- написали користувачі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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