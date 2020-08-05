Знаменита українська співачка Настя Каменських подражнила жарким фото з відпочинку, позуючи в чорному бікіні

Настя не так давно повернулася з Туреччини, потім вирушила до Одеси на відпочинок. І тепер вирішила порадувати мережу жарким кадром, а також посвітити фігурою в модному чорному купальнику.

Так, струнка Настя показала в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці яскраве фото. Співачка розбурхала шанувальників новим образом. Багато хто став обговорювати наряд зірки, а інші — її ефектні форми.

Після схуднення дівчина зовсім не соромиться фігури, тому з радістю її демонструє:

"І поки👏», «Шикарна🔥», «найулюбленіша красуня♥♥», «тобі йде чорний колір🔝", " круто як 🔥 🔥 🔥 а мого чоловіка нікуди не допитаєшся поїхати відпочити ... одні нерви з ним", " мені одній здається, що у неї занадто довга рука? Здається, хтось перебрав з фотошопом», «Красуня👍», «більш - менш нічого», «Красоткаа, так тримати😍😍🔥», «Бегемотик», «Begemotik 🌞», - пишуть користувачі.

Також раніше Настя поділилася ранковим кадром, зробленим під час відпочинку в готелі. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка захопила виглядом без макіяжу і прикрас.

Так, на фото Настя відображена в банному халаті і з рушником на голові. Вона позувала сидячи на стільці, біля невеликого столика, на якому стоїть тарілка з фруктами.

"Ранок-найважливіший час ☺️ від того, як ми проведемо його, залежить весь наш день. Спробуйте провести його в повній тиші, без гаджетів, а просто ви і ваші думки Прислуш прислухайтеся до того, що думаєте і уявіть, яким класним буде ваш день. І є велика ймовірність, що він саме таким і буде! 🥰», - написала Каменських.

Ось як відреагували фанати:

"Одна я з ранку думаю "та за шооо"? 🤪 якби мій ранок був би таким як на фото))) мрії мрії))", " Настя, можна зробити триб'ют на це фото? Ви прекрасні😍 😍», «коли ви так дивитеся, Анастасія, сили додаються! І день точно пройде на ура!🙏 ", "Дала пораду Настя, прокинувшись відразу за телефон взялася, писати пост про ранок без гаджетів😂"»

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкій білій сукні поділилася важливою новиною: "нарешті! Дочекатися...".

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