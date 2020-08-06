Учасниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка виступала з телеведучим Володимиром Остапчуком, показала животик у напівпрозорій сукні

Зірка давно розповіла, що знаходиться в положенні і не втомлюється показувати свій кругленький животик в Instagram, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня постала в красивому чорному напівпрозорому платті.

Хореограф приспустила наряд з плеча, трохи засвітивши пишні груди. Молода мама обняла животик і подивилася в камеру, посміхаючись.

У пості учасниця проекту розповіла, що їй виповнилося 32 роки. Ілона подякувала рідним людям.

"Спасибі моїй родині і моїм рідним за все що маю, за життя, яке подарувала мені моя МАМА, за знову знайденого батька, за чоловіка люблячого, за донечку чудову, за сина майбутнього захисника", - написала Гвоздьова.

За п'ять годин пост зібрав майже 14 тисяч лайків і багато коментарів.

"ІЛОНО ОЛЕКСАНДРІВНО, ви неймовірна ❤️❤️❤️! З днем народження! 🎉 ", "З днем народження 🥳 будьте щасливою! Ви прекрасна жінка😍 😍 😍 😍...", "Мурашки по тілу 💜 💜 💜 будьте здорові, щасливі, мамі теж довгих років життя, у неї теж вважається день народження🌸 🌸 🌸", "ілоночко, Золотце з днем народження тебе", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова позувала лежачи на краю басейну, демонструючи неймовірну красу. Красуня була в купальнику, виставивши свій животик під промені сонця. При цьому волосся хореографа було мокрим від недавнього купання.

Користувачі мережі захопилися красою зірки і написали їй багато приємних повідомлень.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова жорстко рознесла Остапчука: "Прости, Володя, але...".

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