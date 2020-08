View this post on Instagram

Просто нереальные новости!!!!!!! ⚡️⚡️⚡️ Наш фильм «Китобой» вошёл в программу Венецианского международного кинофестиваля!!!!!!! 😳🎬☄️ Работа над проектом шла более 7 лет. Фильм снят студией @rockfilms.ru (генеральный продюсер Алексей Учитель) в экспедиции на Чукотке, главные роли исполнили непрофессиональные актёры, коренные чукотские подростки Владимир Онохов и Владимир Любимцев. Поздравляю автора сценария и режиссёра Филиппа Юрьева и всех причастных!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Также в независимую программу Giornate degli autori вошёл российский фильм Ивана И. Твердовского «Конференция». Это большое достижение и успех!!!!!! 🔥💥 Венецианский кинофестиваль состоится с 2 по 12 сентября. Ууууууух!!!!!!