Відома українська співачка і актриса Аліна Гросу розгарячила шанувальників зовнішнім виглядом

Красуня опублікувала спекотне фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. Аліна позувала у довгій картатій сорочці, яку спустила з плеча, ледь не засвітивши інтимні місця.

Артистка сиділа на стільці біля дзеркала, піднявши струнку ніжку. Співачка навела камеру телефону на дзеркало і дивилася на нього широкими очима. Губи були прочинені і ніби виділені рожевою помадою.

Співачка розпустила довге хвилясте волосся. Образ завершили різні прикраси, а також стильні навушники у вухах.

"#ЯВЕРНУСЬ Еротичний момент🤫🤪 Ви точно будете чекати цей серіал🙈😂😊😊😊", - написала Гросу.

За годину пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"До с**ки серіал, ти таке полум'я, ваще😏", "Крута", "Дуже красива:)", "Дуже красива❤️ талановита і щира❤️", "Так, бабуся скаржиться, що немає чого дивитися на тб", "Молодець👍", "Думаю буде цікавим😊", "Красуня", "Чарівна😘", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що, ймовірно, Аліна Гросу вирішила повторити скандальну славу Христини Асмус, яка неодноразово знімалася в постільних сценах, зокрема, у фільмах "Текст" і "Китобій.

Нагадаємо, Аліна Гросу позувала на ліжку і показувала свої ніжки. Зірка доповнила образ браслетами на руці, а волосся вирішила залишити розпущеним. Співачка посміхалася і показувала знак "миру" пальцями.

Фанати поставили більше п'яти тисяч лайків і написали багато хвалебних коментарів.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram знімки, на яких позує з молодшим братом Михайлом.

Задоволена блондинка тримала дитину на руках, обіймала і цілувала її. Зворушливі знімки нікого не залишили байдужим.

Нагадаємо, мокра Гросу влаштувала розваги на море і посвітила принадами

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