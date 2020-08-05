Відома українська співачка і актриса Аліна Гросу розгарячила шанувальників зовнішнім виглядом 

Красуня опублікувала спекотне фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. Аліна позувала у довгій картатій сорочці, яку спустила з плеча, ледь не засвітивши інтимні місця. 

Артистка сиділа на стільці біля дзеркала, піднявши струнку ніжку. Співачка навела камеру телефону на дзеркало і дивилася на нього широкими очима. Губи були прочинені і ніби виділені рожевою помадою. 

Співачка розпустила довге хвилясте волосся. Образ завершили різні прикраси, а також стильні навушники у вухах. 

"#ЯВЕРНУСЬ Еротичний момент🤫🤪 Ви точно будете чекати цей серіал🙈😂😊😊😊", - написала Гросу. 

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За годину пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів. 

"До с**ки серіал, ти таке полум'я, ваще😏", "Крута", "Дуже красива:)", "Дуже красива❤️ талановита і щира❤️", "Так, бабуся скаржиться, що немає чого дивитися на тб", "Молодець👍", "Думаю буде цікавим😊", "Красуня", "Чарівна😘", - написали користувачі мережі. 

Варто відзначити, що, ймовірно, Аліна Гросу вирішила повторити скандальну славу Христини Асмус, яка неодноразово знімалася в постільних сценах, зокрема, у фільмах "Текст" і "Китобій.

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Просто нереальные новости!!!!!!! ⚡️⚡️⚡️ Наш фильм «Китобой» вошёл в программу Венецианского международного кинофестиваля!!!!!!! 😳🎬☄️ Работа над проектом шла более 7 лет. Фильм снят студией @rockfilms.ru (генеральный продюсер Алексей Учитель) в экспедиции на Чукотке, главные роли исполнили непрофессиональные актёры, коренные чукотские подростки Владимир Онохов и Владимир Любимцев. Поздравляю автора сценария и режиссёра Филиппа Юрьева и всех причастных!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Также в независимую программу Giornate degli autori вошёл российский фильм Ивана И. Твердовского «Конференция». Это большое достижение и успех!!!!!! 🔥💥 Венецианский кинофестиваль состоится с 2 по 12 сентября. Ууууууух!!!!!!

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Нагадаємо,  Аліна Гросу позувала на ліжку і показувала свої ніжки. Зірка доповнила образ браслетами на руці, а волосся вирішила залишити розпущеним. Співачка посміхалася і показувала знак "миру" пальцями.

Фанати поставили більше п'яти тисяч лайків і написали багато хвалебних коментарів. 

Раніше ми писали, що Аліна Гросу опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram знімки, на яких позує з молодшим братом Михайлом.

Задоволена блондинка тримала дитину на руках, обіймала і цілувала її. Зворушливі знімки нікого не залишили байдужим.

Нагадаємо, мокра Гросу влаштувала розваги на море і посвітила принадами

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