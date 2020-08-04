Українська співачка Анна Сєдокова розкрила свій інтимний секрет в екстравагантному образі

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала яскраве фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На ньому знаменитість позує в блискучому червоному платті з просто бездонним декольте. Анна Седокова присіла на диван в якомусь закладі, злегка розсунувши нгі. Поділ сукні задрался, а завдяки відвертому фасоном ноги співачки оголилися і здалися у всій красі. Вона дивиться в камеру, відкривши рот і сховавши руки між стегон.

"Мені знадобилося багато років для того, щоб зрозуміти, що для мене любов. І вчора мій чоловік чітко відповів на це питання, відобразивши всі мої почуття в ньому", - пише Седокова. - "Любов це коли тобі хочеться розділити щастя. Своє з ним. Або з нею. Як у Щербакова світанок) Це коли твій найщасливіший момент не такий яскравий без нього".

Користувачі соціальної мережі оцінили незвичайний образ Анни Сєдокової і залишили свої відгуки у коментарях:

"Шикарна😍😍😍🔥🔥"; "Обожнюю Вас🔥 Ви надихаєте багатьох своїм прикладом 💫💫"; "Анна, ви дуже красиві❤️🔥"; "Ви така красива ❤️"; "Які ніжки 😍🙏🏼"; "Нереально шикарна🔥"; "Розкішна"; "Чарівна 😍 думаю всі зі мною згодні 👍🏻"; "Гарний образ"; "Карколомна 🔥"; "Приголомшлива! Чарівна! Красуня! ❤️🧡💛💚💙💜🖤💄📿👠".

Нагадаємо, щаслива Седокова ледве втримала пишні форми в занадто тісному декольте: "Аж вивалюються".

Також Politeka писала, що щаслива Анна Седококова офіційно оголосила про заручини з Янісом Тиммой: "Сказала йому так!".

Як повідомляла Politeka, Сєдокова в невидимому бікіні без сорому похвалилася вміннями молодого нареченого.