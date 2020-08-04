Стало відомо, як українці можуть отримати грошову компенсацію за "бебі-бокс"
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.
У відомстві підкреслили, що українці можуть отримати від держави грошову компенсацію за так званий "пакунок малюка" у державному Приватбанку.
Для цього молодим родилеям потрібно звернутися в банк і укласти з ним договір про відкриття рахунки із спеціальним режимом використання та соціальної карти.
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Після цього батьки повинні звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання/перебування зі спеціальною заявою протягом 12 місяців з дня народження дитини.
Більш того, батькам доведеться зібрати спеціальний пакет документів, необхідний для виплати компенсації:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія посвідки на проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);
- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копія рішення про встановлення опіки (при необхідності);
- копія рішення про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);
- довідка з пологового будинку про неотримання "бебі-боксу" від держави (у випадку народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).
У Мінсоцполітики також додали, що батьки можуть подати заяву та пакет документів в електронному варіанті. Витрачати отримані від держави кошти компенсації можна протягом року, але в певних закладах торгівлі або через інтернет (дитячі товари або товари для породіллі).
Поки одні українці готуються отримувати компенсацію в Приватбанку, інші скаржаться на огидний сервіс державного банку.
За словами незадоволеної клієнтки, ПриватБанк вніс її чоловіка в список шахраїв і повісив на нього борг у 6700 гривень.
"...Нарахував кредит 6700 грн, який нібито зріс з 300 грн. Кредит навіть не можливо погасити, тк. мій чоловік у чорному списку банку. Дзвонили в кол центр, їздили у відділення, зверталися в поліцію за рекомендацією працівників Приват банку, писали офіційні листи, відправляли довідку про не судимість", - розповіла вона.
Клієнтка також додала, що ПриватБанк на рівному місці зіпсував кредитну історію її чоловікові, і за весь час не надав жодної офіційної відповіді.
Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".
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