Погода в Україні 4 серпня проявить неймовірний характер, дощі з грозами покинуть територію країни, а їм на зміну прийде неймовірна спека
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків з Укргідрометцентру.
На західній Україні очікується потепління до +30 градусів вище нуля вдень. Вночі їх змінять комфортні 11-15 вище нуля. Місцями можлива хмарність.
Українців на півночі чекає також сонячна погода без опадів, яка буде поєднуватися з денними 27-29 градусів спеки. Вночі стовпчик термометра покаже від 12 до 15 градусів.
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У центральних регіонах синоптики прогнозують спеку. Невелика хмарність лише посилить ефект. Вдень повітря прогріється до 26-30 градусів тепла. А от вночі їх змінять комфортні 12-15 градусів вище нуля.
На півдні також сьогодні прогнозують нестерпну спеку, аж до +30 градусів. Вночі ж на вулиці очікується від 14 до 17 за Цельсієм.
Не менш гарною погода буде на сході України. Тут синоптики з Гідрометцентру прогнозують денним 27-29 градусів зі знаком «плюс». Уночі очікується від 12 до 14 тепла.
У Києві та області також синоптики прогнозують спеку: від 27 до 29 градусів, вночі змінять «свіжі» 12-14 за Цельсієм.
Крім того, синоптики попереджають, що в центральному регіоні, а також в Одеській, Миколаївській та Львівській областях буде підвищений рівень пожежної небезпеки.
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