Погода в Україні 4 серпня проявить неймовірний характер, дощі з грозами покинуть територію країни, а їм на зміну прийде неймовірна спека

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків з Укргідрометцентру.

На західній Україні очікується потепління до +30 градусів вище нуля вдень. Вночі їх змінять комфортні 11-15 вище нуля. Місцями можлива хмарність.

Українців на півночі чекає також сонячна погода без опадів, яка буде поєднуватися з денними 27-29 градусів спеки. Вночі стовпчик термометра покаже від 12 до 15 градусів.

У центральних регіонах синоптики прогнозують спеку. Невелика хмарність лише посилить ефект. Вдень повітря прогріється до 26-30 градусів тепла. А от вночі їх змінять комфортні 12-15 градусів вище нуля.

На півдні також сьогодні прогнозують нестерпну спеку, аж до +30 градусів. Вночі ж на вулиці очікується від 14 до 17 за Цельсієм.

Не менш гарною погода буде на сході України. Тут синоптики з Гідрометцентру прогнозують денним 27-29 градусів зі знаком «плюс». Уночі очікується від 12 до 14 тепла.

У Києві та області також синоптики прогнозують спеку: від 27 до 29 градусів, вночі змінять «свіжі» 12-14 за Цельсієм.

Крім того, синоптики попереджають, що в центральному регіоні, а також в Одеській, Миколаївській та Львівській областях буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області.

Як повідомляла Politeka, літо остаточно зіпсується, накриють грозові дощі українців з новою силою.

Також Politeka писала, що синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів курортній Одесі.