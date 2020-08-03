Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала несподіваними змінами зовнішності

Як передає Politeka.net, нові знімки, який був опублікований на сторінці артистки в Inatagram, викликав неоднозначну реакцію.

Користувачі Мережі відзначають, що Каменських перестала бути схожою на себе. На нових фото артистка позує з яскравим макіяжем, її очі підведені фіолетовими тінями. Також акцентовані вилиці.

Каменських одягнена в білу футболку та чорні шорти.

«Цей макіяж додав вам років, Настя», «Ти себе зіпсувала і на себе не схожа. Була краще до весілля »,« Настя, перестань вже худа, на себе не схожа »,« Багато жінок ставлять губи так, щоб були схожі на верблюжі »,« Ні! Залиште свою індивідуальність », - пишуть в коментарях.

У той же час є і ті, кому експерименти артистки із зовнішністю подобаються.

«Ви дуже красиві і привабливі, ви дійсно дивовижні», «Яка ж ти гарна, з тебе картини писати 👏», «Яка ти суперова», - сиплють фанати компліменти на адресу улюбленої зірки.

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Как сообщала Politeka, що грайлива Каменських в зухвалому топі показала, за що її полюбив Потап: «Запальничка».

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