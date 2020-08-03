Екс-учасниця популярного гурту "ВІА Гра" Міша Романова до свого ювілею порадувала шанувальників незвичайним вбранням
Як повідомляє Politeka.net, 3 серпня співачка відзначає 30-й день народження. З такого приводу вона опублікувала на своїй сторінці в "Інстаграм" нове фото.
Миша Романова підкреслила свою ідеально струнку фігуру чорним корсетом, поверх якого наклала дзеркальний нагрудник із пластику або металу. На знімку чітко видно, що під ним у знаменитості немає бюстгальтера, що додає образу пікантного шарму. Дівчина позує на камеру з важким поглядом, погладжуючи свої стегна. Для зйомки Міша Романова також зробила собі пишну зачіску з завивкою.
Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд зірки і залишили багато позитивних коментарів під фото:
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"Міііша, з Днем Народження !!!! Ти нереальна красуня і талант, я бажаю тобі нескінченної удачі, гармонії в душі, творчої енергії та нових висот !!!! ❤️❤️❤️"; "Прекрасний вік для дівчинки, коли красива і вже мудра по життю через отриманого досвіду)))"; "Мішкаааа з днем народження 💛 світи і сяй, королева 🔥"; "Мила красуня !!! 😍 Вітаємо з днем народження !!! Будь найулюбленішою і найщасливішою !!!"; "З днем народження !!! Виглядаєш на 18 👍👍👍".
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