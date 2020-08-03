Екс-учасниця популярного гурту "ВІА Гра" Міша Романова до свого ювілею порадувала шанувальників незвичайним вбранням

Як повідомляє Politeka.net, 3 серпня співачка відзначає 30-й день народження. З такого приводу вона опублікувала на своїй сторінці в "Інстаграм" нове фото.

Миша Романова підкреслила свою ідеально струнку фігуру чорним корсетом, поверх якого наклала дзеркальний нагрудник із пластику або металу. На знімку чітко видно, що під ним у знаменитості немає бюстгальтера, що додає образу пікантного шарму. Дівчина позує на камеру з важким поглядом, погладжуючи свої стегна. Для зйомки Міша Романова також зробила собі пишну зачіску з завивкою.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд зірки і залишили багато позитивних коментарів під фото:

"Міііша, з Днем Народження !!!! Ти нереальна красуня і талант, я бажаю тобі нескінченної удачі, гармонії в душі, творчої енергії та нових висот !!!! ❤️❤️❤️"; "Прекрасний вік для дівчинки, коли красива і вже мудра по життю через отриманого досвіду)))"; "Мішкаааа з днем ​​народження 💛 світи і сяй, королева 🔥"; "Мила красуня !!! 😍 Вітаємо з днем ​​народження !!! Будь найулюбленішою і найщасливішою !!!"; "З днем народження !!! Виглядаєш на 18 👍👍👍".

Нагадаємо, що Міша Романова влаштувала сміливу фотосесію топлес: чуттєве фото.

А ще Politeka писала, що Міша Романова, яка приховувала народження дитини, потрясла фото з пологового будинку: "Ніби інша людина".

Також Politeka повідомляла, що Міша Романова і Макс Барських нарешті показали свої почуття: "Мутять, як Потап з Каменських".