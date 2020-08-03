Хто опинився в зоні ризику

Українські пенсіонери ризикують отримати штраф або залишитися без виплат від держави

Про це пише видання Пенсійний кур'єр, передає Politeka.net.

Незважаючи на заплановане підвищення виплат, багато пенсіонерів побачили, що розмір їх пенсії зменшився.

Це може бути пов'язано з тим, що деякі пільговики, отримуючи гроші від держави, приховують факт нового працевлаштування.

Якщо пенсіонер не повідомляє ПФУ про нову роботу, то після звірки йому можуть загрожувати грошові санкції. Тобто, розмір виплати від держави можуть суттєво зменшити.

Окремо пенсіонерам радять за кілька місяців перед виходом на заслужений відпочинок звернутися до фахівців ПФУ, які проведуть попередню правову експертизу документів та їх належного оформлення. Оскільки через помилки в документації можуть призначити маленький розмір виплат.

Як попереджають експерти, найчастіше зустрічаються наступні помилки:

неточності в оформленні трудових (неповні або неточні записи, незасвідчені виправлення, відсутність або погана якість друку)

довідки про стаж, які уточнюють особливий характер роботи, заповнюються неправильно (є виправлення, відсутні номер, дата видачі, розшифровка підписів, підстава видачі довідки, зазначаються неточні або неповні відомості про роботу майбутнього пенсіонера)

трапляються неточності і в індивідуальних відомостях із системи персоніфікованого обліку.

Раніше ми розповідали, що станом на минулий місяць, середній розмір пенсій в Україні становить майже 3400 гривень, а понад 10 тисяч гривень отримують майже 333 тисячі пільговиків.

Також відомо про нову надбавку для українських одиноких пільговиків.

Виплату оформили "заднім числом" - тобто, самотні пенсіонери отримають гроші, починаючи з 1 січня. Розмір щомісячної надбавки становить 685 гривень.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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