Вчителя зменшують шанси абітурієнтів на вступ на потрібні факультети після ЗНО
Про це розповів в. о. голови УЦОЯО Валерій Бойко, передає Укрінформ.
Зокрема, він вирішив прокоментувати участь вчителів та репетиторів в ЗНО. За словами Бойка, вони неетично роблять і шкодять інтересам абітурієнтів перед вступом до вишів
Бойко не сумнівається, що вчителі і репетитори беруть участь у ЗНО, щоб капіталізувати свою оцінку 200 балів у більш вигідну для себе ціну, як репетитора.
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В. о. голови УЦОЯО пояснив, що коли вчителі або репетитори набирають по 200 балів, то від цього, в першу чергу, страждають абітурієнти.
"Наприклад, максимальний бал, який можна набрати за тест з української мови та літератури - 104, а серед учасників щорічно є близько 10 дітей, які набрали, наприклад, 95 балів і опинилися б на вищому щаблі. А тут один репетитор набирає максимально можливий бал максимально можливого і отримує 200 балів. Якщо б він не прийшов, то 10 дітей отримали 200 балів своїм результатом і мали б значно кращі шанси на вступ до закладу вищої освіти, - пояснив Бойко в спілкуванні з журналістами.
Підсумовуючи, експерт також додав, що у 2020 році кількість абітурієнтів, які отримали 200 балів, наприклад, з фізики - 64, а в 2019 році їх було всього четверо.
Додамо, що в основній сесії ЗНО-2020 взяли участь майже 380 тисяч абітурієнтів, а найбільш популярними дисциплінами були українська мова, математика та історія.
Тестування з мови та літератури провалили 8,3% абітурієнтів (близько 23 тисяч), з математики - 12,7% (19,3 тисяч), з історії - 13,2% (понад 26,6 тисяч).
І в 2020 році максимальна кількість балів за тестову роботу отримали 447 осіб. Цей показник на 63% більше, якщо порівнювати з 2019 роком.
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