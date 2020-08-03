Курс валют в Україні 3 серпня зміниться до невпізнання, гривню чекають важкі часи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані національного регулятора.

Наприклад, долар трохи впаде: торги почнуться з -0,0115 гривень. Передбачається, що падіння продовжиться.

Євро після вихідних навпаки, візьме курс на різке подорожчання. Торги почнуться з +0,2342 гривні.

Курс валют в Україні 3 серпня:

Долар — 27,6798 гривні;

Євро — 32,7812 гривні.

А ось російський рубль продовжить пікірувати: десять банкнот можна буде купити за 3,7581 гривні.

До цього ми приводили прогноз курсу валют від експертів на найближчий час.

За їх словами, вплив курсу валют на ціни в магазинах пов'язано з тим, що Україна має відкриту економіку, а долар прямо пов'язаний з процесами інфляції.

Тому, якщо курс валют буде зростати, то поповзуть вгору і ціни на імпортні товари. І навпаки.

Наприклад, експерт Дмитро Сологуб упевнений, що попри наявність зв'язку між інфляцією і курсом валют, вплив першої в останні роки помітно зменшується.

Водночас стверджується, що стрибок курсу валют до 30 спровокує справжній ланцюжок подорожчання цін на різні групи продуктів.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

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