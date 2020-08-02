Українцям пояснили, що призвело до різкого збільшення попиту на валюту в нашій країні і що робити із заощадженнями

Про це розповіла директор Незалежної асоціації банків Олена Коробкова в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Politeka.net.

Банкір звернула увагу, що при різких скачках валюти є певна частина людей, які йдуть в банки, знімають депозити але через тиждень-два приносять їх назад, тому що бачать, що нічого страшного не відбувається.

Вона порадила всім чекати макроекономічний прогноз і звіт про фінансову стабільність від НБУ і дивитися, який курс закладає безпосередньо Нацбанк.

«Те, що ми спостерігаємо в обмінниках, - звичайна ситуація, коли починається ділова активність, курс трохи йде вгору. Банківська система не бачить проблем і не чекає несподіванок. Однак попит, який спостерігається на золото, - це вперше за багато років ", - зазначила Коробкова.

До цього ми розповідали, що гривня повинна зупинитися на позначці 27–28 грн за долар і курс не повинен опускатися до 25.

Таку заяву зробив міністр економіки України Ігор Петрашко. За його словами, це піде на користь українським експортерам.

За його словами, Україні необхідно посилення курсу валют, інакше це негативно позначиться на експортерах, які "не очікують девальвації курсу".

"Потрібна стабільність і відсутність коливань, щоб у нас не повторилася ситуація минулого року, за це я найбільше переживаю. Курс 23,5 гривні/долар сильно вдарила і по аграріям, і за металургам", – зазначив він.

Нагадаємо, що новий глава НБУ оскандалився безглуздою заявою: що чекає долар.

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