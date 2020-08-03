Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в незвичному образі і розповіла про улюблене плаття

На фото красуня позувала в жовтій сукні з прозорими спідницями і верхній корсетній частиною. Злата сіла на сходинки, а доповнила образ стильними босоніжками. Укладання волосся доповнила сміливий лук співачки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вечір боксу. Я закохана в це чарівне плаття. Гортайте і пишіть, яке фото краще всього? Хто уважно дивиться мої сторі, вже помітив босоніжки. Які вони класні, правда?", - написала Злата.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Злата, шикарне плаття", "Як у казці. Принцеса на сходах", "Красиво", "Як краса! Ніколи не бачив жовтої хмари", "Чарівна дівчина", " В босоніжках на підборах головне не зламати голеностоп, не натерти мозоль! Бідні жінки", "Чарівна дівчина)".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала себе і здивувала пластикою.

На фото красуня позує в лосинах, шкарпетках і топі. Злата стала на шпагат, показуючи ідеальну розтяжку, захопив фанатів.

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