Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в незвичному образі і розповіла про улюблене плаття

На фото красуня позувала в жовтій сукні з прозорими спідницями і верхній корсетній частиною. Злата сіла на сходинки, а доповнила образ стильними босоніжками. Укладання волосся доповнила сміливий лук співачки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

View this post on Instagram

Вечер бокса @usykaa @equides_club Я влюблена в это волшебное платье от @riccasposa_kiev 💛🤍 Листайте карусель и пишите, какое фото нравится больше? 🙌🏽 P.S. Кто внимательно смотрит мои стори, уже заметил босоножки от @a_a_nushina_ Какие же они красивые, правда? 😍 #ZlataOgnevich #riccasposa #aanushina

A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) on

Популярні новини зараз

Красуню з «Квартал 95» застукали за сороміцьким заняттям в кущах, кадри облетіли мережу: «Життя таке»

Асмус залізла на стіл в "невидимій" білизні, фото: "Нога більше, ніж у Харламова"

Розпалена Асмус показала витівки під душем: "Що робить друга рука?"

Кадри напівроздягненої Брежнєвої в обіймах Дана Балана спливли в мережі: Кароль була не перша
Показати ще

"Вечір боксу. Я закохана в це чарівне плаття. Гортайте і пишіть, яке фото краще всього? Хто уважно дивиться мої сторі, вже помітив босоніжки. Які вони класні, правда?", - написала Злата. 

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Злата, шикарне плаття", "Як у казці. Принцеса на сходах", "Красиво", "Як краса! Ніколи не бачив жовтої хмари", "Чарівна дівчина", " В босоніжках на підборах головне не зламати голеностоп, не натерти мозоль! Бідні жінки", "Чарівна дівчина)".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала себе і здивувала пластикою.

На фото красуня позує в лосинах, шкарпетках і топі. Злата стала на шпагат, показуючи ідеальну розтяжку, захопив фанатів.

Нагадаємо, білява Злата Огневич вразила розтяжкою в повітрі, заткнувши за пояс Волочкову

А ще Politeka писала, що Злата Огневич в мереживній білизні без краплі сорому показала свою жіночу силу

Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич виставила свої "ягідки" в червоному білизна