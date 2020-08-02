Популярна актриса Христина Асмус після новини про розлучення з Гаріком Харламовим здивувала фото, на якому позувала "без штанів"

Кожне фото актриси привертає увагу користувачів соціальної мережі Instagram до себе. Причому досить рідко дане увагу недоброзичливе - фанати не скупляться на вираження і критикують кадри Христини навіть там, де це недоречно.

Сама Асмус на це ніяк не реагує, але під її постами продовжують з'являтися образливі і злісні коментарі. Під фото, на якому Христина позувала на столі в одному бежевому боді, користувачі мережі залишили кілька сотень різних коментарів.

Актриса ж просто розповіла про те, що її друзі відкрили танцювальний центр, в який вона теж мріє одного разу зайти в гості. Однак вид знаменитості в "невидимій" одязі одразу привернув до себе увагу:

«Красотулечка!!!», «Як же швидко летить час», «Які пальчики, мммм)», «Нога походу більше ніж у Харламова», «Чоловік у неї дурень», «Ось це пальці на ногах.....😳», «класна», «Яка ви мила дівчина 😉🌹», «Красуня, просто ідеальна))», «подивилися "Текст".. А в сцені з*са Ви що собі пестите? Вибачте, але це якась подоба сі*єк, не більше)))», «45 розміру ноги?», «Ніжки просто супер!!!», «Скоро обратка до тебе повернеться!», - пишуть користувачі Instagram.

Зазначимо, після того, як актриса знялася в досить неоднозначною сцені для дорослих у фільмі «Текс» з імітацією статевого акту, дівчину масово труять в мережі, тому під новим постом користувачі Instagram розійшлися не на жарт.

Так, актриса раніше опублікувала у себе на сторінці чорно-біле фото, на якому вона стоїть під душем без одягу. Вона була розгорнута спиною, а по шкірі і волоссю стікала вода. Христина Асмус цей пост ніяк не підписала, просто поставила багато хештегов, висміюють недоброзичливців.

«Дуже красиво», «Да ладно, вже всі бачили, че руки тримаєш», «Хештегі гармата👍😹💕», «Відмивання після Янковського)», «А тут вас хлором поливають? На обличчя просто потрапляє 🤣», «Це фото дійсно красиве і цікаве», «Богиня краси🔥», «"Що робить друга рука"😂😂😂»,», «Хороша чертовка!!!! Так тримати!!😁 А ось душик фіговий, мити стіни замаешься!!!», «Дуже незвично красиво і по своєму особлива здорово молодчинка».

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

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