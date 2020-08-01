Розкрито причини різкої девальвації гривні по відношенню до долара минулого місяця
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку.
Як відомо, на валютному ринку була зафіксована тенденція до знецінення гривні, хоча НБУ підтримував курс і активно продавав валюту.
У Нацбанку пояснили, що різка девальвація національної валюти зумовлена ситуативними і психологічними факторами.
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У II кварталі ревальваційний тиск на валютному ринку забезпечувався значною пропозицією іноземної валюти завдяки надходженням від Нафтогазу і представників АПК.
“Це дозволило НБУ відновити купівлю іноземної валюти, не протидіяти тенденціям, які переважали на ринку, і компенсувати значний обсяг її продажу для задоволення ажіотажного попиту в березні”, – підкреслили в прес-службі держрегулятора.
В НБУ додали, що тільки за липень курс долара в Україні зріс на 3,7%: з 26,69 гривень/$ до 27,69 гривень/$.
До цього ми розповідали про можливий стрибок курсу долара до 50 гривень.
За словами експерта Віталія Ськаршевського, навіть в разі краху гривні українці не будуть масово купувати валюту.
Більш того, як розповідає аналітик, в даний момент стрибок курсу долара до 50 гривень малоймовірний. Можливо, українці ломануться в обмінники, щоб не купувати, а продавати валюту, оскільки їх грошові запаси вичерпалися через кризу і карантин.
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