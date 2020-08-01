Продаж валюти на ринку не допоміг

Розкрито причини різкої девальвації гривні по відношенню до долара минулого місяця

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку.

Як відомо, на валютному ринку була зафіксована тенденція до знецінення гривні, хоча НБУ підтримував курс і активно продавав валюту.

У Нацбанку пояснили, що різка девальвація національної валюти зумовлена ситуативними і психологічними факторами.

У II кварталі ревальваційний тиск на валютному ринку забезпечувався значною пропозицією іноземної валюти завдяки надходженням від Нафтогазу і представників АПК.

“Це дозволило НБУ відновити купівлю іноземної валюти, не протидіяти тенденціям, які переважали на ринку, і компенсувати значний обсяг її продажу для задоволення ажіотажного попиту в березні”, – підкреслили в прес-службі держрегулятора.

В НБУ додали, що тільки за липень курс долара в Україні зріс на 3,7%: з 26,69 гривень/$ до 27,69 гривень/$.

До цього ми розповідали про можливий стрибок курсу долара до 50 гривень.

За словами експерта Віталія Ськаршевського, навіть в разі краху гривні українці не будуть масово купувати валюту.

Більш того, як розповідає аналітик, в даний момент стрибок курсу долара до 50 гривень малоймовірний. Можливо, українці ломануться в обмінники, щоб не купувати, а продавати валюту, оскільки їх грошові запаси вичерпалися через кризу і карантин.

Нагадаємо, у МВФ попередили, що знищить економіку: "Майже в два рази більше, ніж..."

Як повідомляла Politeka, новий криза доб'є українців, уріжуть зарплати ще більше: названо терміни.

Також Politeka писала, що безробітним українцям знайшли застосування, важлива інформація: "Тепер заробляють"