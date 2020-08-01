Стало відомо, як і за що банки можуть заморожувати гроші українців на рахунках

Про це пише Обозреватель.

Відповідно до законодавства, банківські установи зобов'язані перевіряти перекази від 400 тисяч гривень.

Проте, банки можуть по-своєму трактувати нові правила і блокувати навіть невеликі суми на рахунках українців.

Наприклад, в Монобанку заявили, що вони повинні верифікувати абсолютно всі операції на поповнення рахунку. На установу поскаржився експерт Олексій Дорошенко, якому банк заблокував переказ на 150 гривень.

"Я думаю, що це був просто глюк в системі. Ніхто не вибачався, я прислав посилання на декларацію свого брата, який перекладав цю суму. Гроші розблокували", – підкреслив він.

Але існує ризик, коли клієнти не знають, яка саме сума їм прийде на рахунок, оскільки вони можуть повністю втратити ці гроші. Якщо співробітники банку не попередять, дізнатися про заблоковану суму не вдасться.

Щоб підтвердити переказ, українцям необхідно надати банківським установам підтвердження легального доходу. У випадку зі 150 грн це може бути практично будь-який дохід. А якщо б заблокували, приміром, транзакцію на 40 тисяч, тут потрібно було б ще довести, що розмір заробітної плати дозволяє проводити подібні перекази.

Але українців попереджають, що за порушення правил фінмоніторингу банк може не просто заблокувати транзакцію, але і заморозити депозит і заблокувати гроші.

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