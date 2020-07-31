На сьогодні у Києва є спеціальна задача, пов'язана з молодими людьми, які сюди приїжджають



Про це в ефірі «112. Україна» розповів громадський діяч Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«У Києва є спецзадача, тому що молодим людям ніде заробити. Хто такі кияни? Це вчорашній Донецьк, Львів Черкаси та сьогоднішній Чернігів або Бровари. Цим людям треба дати можливість, якщо у нас немає інших місць, заробляти. Для цього повинна зростати капіталізація всього міста. Якщо у нас продають готель "Дніпро" за нещасні 40 мільйонів, Це навіть не смішно», — зазначив він.

Пальчевський стверджує, що дії влади були стратегічною помилкою, яку ті так і не визнали. А тепер вони будуть прийматися за інші об'єкти інфраструктури.

«Це була стратегічна помилка. От якби вони продали цей готель, і у фонд нашого народу внесли пів мільярда доларів, я б сказав: ось це по пацанячи. Ось зараз вони будуть продавати припортовий завод в Одесі. Володимир Зеленський увійде в історію як людина, яка закінчить приватизацію. При чому закінчить її таким чином, як не обіцяв. Адже він обіцяв спочатку референдуми, а потім всі великі рішення. А вийшло як завжди», — підкреслив він.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому Зеленський займається не своєю справою: "Хто керує економікою насправді?".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив, що вибори восени можуть не відбутися: "Результат буде...".

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, як шикують «слуги народу»: "Триповерховий особняк, «Мерседеси» і...".