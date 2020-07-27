Популярна модель Ебігейл Ретчфорд вразила фігурою в напівпрозорій сукні
Відома американська красуня поділилася новим гарячим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото модель позує у вишуканій довгій сукні з пікантним нюансом. Наряд виглядає як найтонша золотиста сітка, яка щільно облягає кожен вигин фігури розкішної моделі. При цьому декольте сукні настільки велике, що пишні груди красуні так і норовлять з нього вискочити, а на довгій спідниці наряду красується глибокий виріз.
Ебі доповнила свій гламурний образ зухвалим макіяжем і масивними сережками. Модель сперлася рукою на дверний проріз і ефектно прогнула спинку, виставивши назад спокусливу п'яту точку.
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Шанувальники красуні не могли пройти повз такий знімок, і буквально засипали її лайками і захопленими коментарями.
До цього ми писали, що на фанатській сторінці Ретчфорд в Instagram з'явилося фото в занадто спокусливій вбранні, який не приховує її чарівних форм, а радше підкреслює досконалість фігури Ебі.
Вона опублікувала кілька гарячих кадрів в спокусливому купальнику з тканини малинового кольору. Зірка сидить на підлозі в своїй спальні в купальнику. Головною родзинкою купального костюма є тонкий ремінець із золотою пряжкою й маленькі гудзички в зоні декольте.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд в ефектному купальнику показала свій найсоковитіший ракурс.
Як повідомляла Politeka, соковита Ебі Ретчфорд в мереживі влаштувала спекотне шоу для чоловіків: топ спокусливих образів.
Також Politeka писала, що апетитна Ебі Ретчфорд в піджаку без білизни блиснула значними «подружками».