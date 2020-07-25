Відомий астролог Василина Володіна, яка є співведучою програми "Давай одружимося" заявила, що деякі знаки зодіаку вже в серпні зможуть позбавиться від проблем і тривог

Всього спеціаліст виділила чотирьох щасливчиків, яким вдасться вирішити свої проблеми в останній місяць літа. Про це пише інформаційний портал slovofraza.com .

Близнюки

У цього активного знака, як і у всіх, є свої проблеми. Якщо ви тривожні, то серпень стане прекрасним місяцем вирішення проблем і негараздів. Ваше становище покращиться і все знову буде позитивно. Завдяки зібраності і активності ви досягнете того, чого хотіли. Але краще Близнюкам налаштується на гармонію з оточенням, тоді буде легше.

Скорпіон

Серпень стане дуже сприятливим для даного знака. Ваша цілеспрямованість та зосередженість допоможе уникнути нових проблем і розібратися зі старими. Тривога і стрес підуть, їх змінить баланс у вашому житті. Ви впораєтеся з поставленими завданнями і складними проектами, головне не здаватися.

Стрілець

Розберіться зі своїми потенційними ворогами. Це можуть бути люди, які ставили вам палиці в колеса і "тиснули" своєю енергетикою. У серпні у вас вийде скинути цей баласт проблем. Ви будете уважні, тому ніхто не зможе перешкодити в реалізації ваших планів. Не нервуйте, а зробіть ворогів своїми друзями. А якщо не хочете, то докладіть зусиль і ви вирве далеко вперед.

Водолій

Якщо у вас було тривожно і напружений час, то серпень дасть вам розслабитися. Це ваш час, удачі та щастя. Ви вирішите проблеми минулого і відпочинете. Доля все розставить на свої місця, а ви видихніть з полегшенням. Використовуйте такий "подарунок" для релаксу та відновлення сил. А серйозними справами можна буде зайнятися пізніше - у вересні.

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