Правнук Єлизавети II - Джордж Олександр, отримав власний будинок

Старший правнук Єлизавети II Джордж Олександр відзначає день народження - йому виповнилося сім років. Як повідомляють російські ЗМІ, його мама, герцогиня Кембриджська, Кейт Міддлтон, зрозуміла, що він вже зовсім дорослий і вирішила подарувати йому з нагоди свята ... власний будинок, пише Politeka.net

Кейт Міддлтон вирішила, що найкращим подарунком на семиріччя для її старшого сина буде власний маленький будиночок, який розташовується в саду маєтка. Для дитини подібний подарунок став просто невичерпним джерелом щастя, адже хто не мріяв в дитинстві про власний курень, будиночок на дереві або хоча б халабуду?

Однак, мрії збуваються у принців і принц Джордж не виняток. Його мама вирішила, що краще за все, замість куреня або будиночка на дереві, який може постраждати при сильній зливі, подарувати синові відразу будинок. Зроблений він в стилі юрти, але звичайно, не з килимів і шкур, як у ескімосів, а з дерева.

Участь у створенні подарунка приймав і батько Джорджа Олександра - принц Вільям, який мав би зробити меблі для садового будиночка. Правда, як з'ясувалося, через невідкладні справи він не встиг вчасно, але вже пообіцяв, що столи і стільці для будиночка Джорджа Олександра зробить зовсім скоро.

До речі, разом з власним будинком, старший син королівського подружжя обзавівся і власним транспортом - молодші сестра Шарлотта і брат Луї «скинулися» Джорджу на покупку велосипеда. Але, звичайно, насправді, Шарлотта запропонувала мамі з татом оплатити покупку, але подарувати велосипед від їх імені.

Крім велосипеда і власного будиночка, принц Джордж Олександр отримав в подарунок шоколадний торт з льодяниками, а також інші подарунки.

До слова, діти королівського подружжя успадковують дитинство королеви. Наприклад, принцеса Шарлотта носить сандалі на ремінці, як Єлизавета II в дитинстві, так і Джордж отримав в подарунок будиночок «у ​​спадок» від королеви.

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