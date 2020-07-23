Українцям уріжуть пенсію, жорстке попередження Пенсійного фонду: як не отримати штраф
Пенсіонерів в Україні попередили про те, що в разі порушення закону їм загрожуватимуть штрафні санкції.
Так, пенсіонери в Україні, які продовжують працювати після виходу на відпочинок, будуть отримувати інший розмір виплат.
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«зокрема, у разі працевлаштування громадянина перерахунок пенсії з урахуванням нового прожиткового мінімуму для обчислення мінімального розміру або доплати законодавством не передбачено», — йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що під час призначення пенсії українців зобов'язують повідомляти про те, що вони будуть продовжувати роботу.
ТКГ по Донбасу логоворились про припинення вогню
Домовленість про нові заходи контролю перемир'я була досягнута в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в середу, 22 липня.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента в Telegram-каналі.
"Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
домовленості підтвердили і в так званому МЗС ДНР.
Повноважний представник Росії в Контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов також зазначив, що заходи щодо забезпечення режиму припинення вогню між Києвом і Донбасом повинні набути чинності 27 липня.
Гривня летить на дно, НБУ видав новий жорсткий курс валют: долар і євро доб'ють українців
Курс валют в Україні 23 липня покаже неймовірну слабкість гривні, яку буквально «будуть втоптувати в бруд».
Так, долар почне торги з неймовірного набору маси: +0,1151 грн за «вічнозелений». До середини минулого дня валюта вже досягла позначки в 27,7674 грн, а після обіду продовжила стрімке тиск.
Євро піде ще далі, пробивши за добу психологічну позначку. На старті він отримає +0,5179 грн.
Курс валют від НБУ на 23 липня:
100 доларів 2777,98 грн;
100 євро — 3218,98 грн.
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