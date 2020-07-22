Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, влаштувала нову фотосесію в білому бікіні

На самому початку своєї кар'єри Настя виглядала помітно простіше – до пластики і збільшення форм дівчина була досить скромною й милою. Поступові зміни не тільки принесли їй впевненість у собі, але і славу.

Примітно, що п'ять років тому Анастасія навіть отримала пропозицію від компанії Kanye West Clothing. З брендом, що займаються виробництвом модного одягу, дизайн нових моделей створює музикант Каньє Уест, дівчина вирішила співпрацювати на страх і ризик.

Примітно, що дружина репера Каньє — Кім Кардашьян, з якою так часто порівнюють саму Квітко. Після цього кар'єра моделі дівчата помітно пішла вгору. Зараз Анастасія рекламує білизну і купальники, тому в її профілі багато таких знімків, як зірка представила недавно. Позуючи в білому бікіні Анастасія виглядала дуже ефектно, адже її форми не можна приховати такими крихітними клаптиками тканини.

«Камон, дитинко, це просто шикарно», «№ 1 найкрасивіша дівчина у світі 💖», «Уяви п покажи щось особливе для нас», «Мені потрібно таке ж гаряче тело1», «Повинно бути, це було до її останнього видалення жиру 🤣», «Sexy Baby!», «Просто ідеальна малятко👅🍼», Настя, твої форми поглинули купальник❤️💕», «Ви не можете показати ще більше? Напевно ні, це вже будуть погані речі 😂😂😂😂😂».

Також на сторінці зірки в Instagram з'явився яскравий кадр із пляжного відпочинку. Анастасія кожен день веселиться на пляжі, знімається в модних фотосесіях і навіть влаштовує рекламні відеоролики з різними товарами для прихильниць.

Дівчина любить показувати своє тіло без зайвих прикрас і сміливо заявляє після равнений зі знаменитими сестрами Кардашьян, що їй це не подобається, адже вона "набагато краще".

В цей раз на сонячному фото Квітко блиснула формами вельми сміливому бікіні синього кольору на тонких завязочках, що зовсім не приховувало її груди, яка, як висловилися фанати, "ось-ось лусне від напруги".

«Потрапити у Флориду б, порозважатися на пляжі також», «Ти така велелюбна жінка», «зводиш з розуму, дитинко», «Настя, не шалі!», « це просто мед 😙🔥🔥😙», «Неймовірно спокусливий і солодкий вигляд, Настя!», « Гаряче біса пружне і соковите тіло богині», - написали фанати.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.