Знаменита українська співачка Анна Седокова відповіла на найбільш інтригуючі питання фанатів, а також заговорила про весілля з Янісом

Не так давно Анна розповіла, що вирушила з дітьми в Майамі, звідки почала активно хвалитися кадрами з жаркого відпочинку і показувати яскраві будни в цілому. Як з'ясувалося з відповідей знаменитості в розділі Сторі Instagram, вона не переїхала туди жити, а просто підтримує молодого коханого.

Спортсмен зараз тренується в Майамі, тому зірка поїхала із ним і молодшим сином Гектором. Також до неї приєдналася її дочка Моніка, яку забрав від Ганни батько, заборонивши навіть публікувати фото малятка. Найстарша дочка Сєдокової Аліна приїде до них пізніше.

Також зірка розповіла про стандартному доглядати за собою та особою, зазначивши, що вона не має якихось особливих переваг. При цьому знаменитість похвалилася своїми відносинами з чоловіком і заговорила про весілля:

"Яніс, тут запитують, чи буде у нас весілля: "чи буде у вас з Янісом весілля?" - зі сміхом каже Анна, на що отримала кумедний відповідь: "звичайно. Постривай, у мене з Янісом?".

"Ні, у мене з тобою!" - підкреслила Седокова. На секунду чоловік зам'явся, а потім сказав: "Це в тебе треба питати". Втім, Ганна сказала, що і так знає відповідь.

Також Сєдокова вирішила розповісти про те, що їй подобається в своєму житті.

«Мені подобається бути одній і бути з родиною. Мені подобається приймати жорсткі рішення. Подобається помилятися. Мені подобається видаляти фото. Подобається долати перешкоди. Вирішувати задачки і ребуси. Мені подобалася моя життя в маленькій кімнатці на околиці міста і в Маямі. Пам'ятаєте цю історію, про рай в курені? А якщо у тебе курінь з самою собою», - написала зірка.

Свої роздуми вона супроводила кадром, на якому відпочиває в розкішному готелі в Майамі. Зірка розкинулася на дивані в «хижому» сукні з леопардовим принтом. При цьому і без того коротка спідниця наряду сильно задерлася вгору, демонструючи засмаглі ніжки співачки. Свій ніс і рот Седокова закрила чорною хусткою, який вона зухвало пов'язала своє обличчя.

Шанувальники зірки активно коментують її пост.

«Ти прекрасна», «Ця фотка крутіше)», «Тигриця», «оч класні ніжки», «Анна! У вас такі апетитні форми) я ні на що не натякаю, просто приємно подивитися», «Когось спокушає?», «Ганнуся ваші ОЧІ нам подобаються хоч в парній іпостасі, хоч у трьох інсинуаціях. Хоч у курені», - пишуть люди.

Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживній ліфчику показала форми на публіці.

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