Є до чого прагнути

Сучасні зірки намагаються як можна довше продовжити свою красу. Але якщо одним доводиться звертатися до пластичних хірургів, то інші багато працюють над собою, щоб залишатися у формі

Politeka.net згадувала найяскравіших зірок сучасності, які в 50-60 років все ще виглядають молодо і привабливо.

Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес в цьому році відсвяткувала своє 50-річчя. Вік не заважає зірці запалювати на сцені і носити супер-відверті наряди. Її фізична форма – це, звичайно, заслуга спорту.

Італійська актриса Моніка Беллуччі досі вважається однією з найкрасивіших актрис, хоч їй вже 55 років. Красуня має свій стиль і витончено приховує вікові зміни.

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вирішила відсвяткувати своє 50-річчя «голою» фотосесією. Жінка знялася в метро повністю голою.

Голлівудській зірці Демі Мур вже 57 років. Але з першого погляду на неї важко визначити її вік.

51-річна Дженніфер Еністон теж намагається тримати себе у формі. На червоних доріжках зірка виглядає чудово.

Варто відзначити, що вітчизняні зірки намагаються не відставати від своїх голлівудських колег. Наприклад, актриса Ольга Сумська у свої 53 роки виглядає неперевершено.

55-річна Таїсія Повалій активно використовує пластику і уколи краси, що допомагає їй виглядати років на 15 молодше.

Нагадаємо, що розкішна Наомі Кемпбелл скинула одяг і блиснула красою в одному капелюшку: «Нічого собі».

А ще Politeka писала, що грайлива Беллуччі залишилася без штанів і побешкетувала прямо в коридорі готелю: «Розкішна Моніка».

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