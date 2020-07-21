Модель, відома як російська Кардашьян, Анастасія Квітко в нижній білизні показала, чим спокушає чоловіків

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала новий гарячий кадр на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії Анастасія Квітко в нижній білизні чорного кольору позує спиною до камери, такий одяг підкреслює пружні форми - головне багатство моделі. Дівчина злегка згинається і озирається через плече з млосним поглядом. З такого ракурсу добре видно груди, які ледь стримує тісний бюстгальтер. Образ Анастасії Квітко в нижній білизні довершили високі лакові чоботи, які "російська Кардашьян" натягнула майже до самих сідниць.

У публікації модель попередила своїх шанувальників про наслідувачів, які видають себе за неї. За словами дівчини, в реальності є лише один інста-профіль, де з'являються оригінальні фото Анастасії Квітко в нижній білизні:

"Гей, хлопці, у мене немає іншого instagram-аккаунта, у мене є тільки один! У мене немає ніяких секретних акаунтів".

Раніше модель потішила чоловічу аудиторію відвертим відео в купальнику, де вже точно обійшлося без фотошопу. Вона влаштувала фотосесію на пляжі, і спокушала фотографа різними спокусливими позами. Анастасія Квітко в нижній білизні натягала і приспускала його, вигиналася в різних позах, виставляла п'яту точку, спираючись на паркан, витягувалась у весь зріст - робила все, щоб отримати гарячі кадри. В процесі дівчина змінила кілька пікантних нарядів і прогулялася біля моря.

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