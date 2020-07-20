Знаменитий російський співак Сергій Лазарєв вразив стильним образом на вулицях Москви

Артист, якому багато хто приписує таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, опублікував нове фото в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Так, Лазарєв опублікував знімок, на якому він зображений під час прогулянки по російській столиці. Він постав у стильному образі. Так, для виходу на вулицю Лазарєв вибрав ділові сірі штани в смужку і просту чорну футболку. Він доповнив свій образ модними очками. Співак виглядає дуже стильно і впевнено.

«А я йду, крокую по Москві», - процитував він слова відомої пісні.

Примітно, що його фото дуже сподобалося колишньому колезі співака по сцені, чоловікові Регіни Тодоренко Владу Топалову. Він опублікував цілих три коментаря, у яких ніяк не міг перестати захоплюватися фотографією Лазарєва.

«Просто Божественно», «Грецький Бог якийсь», - писав співак.

Інші шанувальники артиста не відстають від нього і масово засипають Лазарєва компліментами.

«Розступилися всі перед таким красенем», «Ні, ну і так спека нестерпна, а тут ще такі фотографії деякі викладають», «Як завжди шикарний», «Ну за що Ви так з нами?», «Куди такий чарівний?», «Ах, який чоловік», «Прям наречений, а де твоя наречена? Наречену забув», - пишуть люди.

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