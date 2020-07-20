42-річна травести-діва Монро підкорила публіку не тільки талантом в готуванні, але і пікантними секретиками "між дівчатками кажучи"

Як передає Politeka.net, Монро опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала, як готує лазанью (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Під час процесу епатажна зірка торкнулася делікатної теми стосунків між чоловіками та жінками, давши кілька порад вдячним шанувальницям.

"Чи варто жінці робити перший крок? Всім кулінарний привіт😋 Я готую лазанью і розмірковую на актуальну нині тему: чи варто жінці робити перший крок і та приділяти знаки уваги чоловікові, який зацікавив?🤔 Як красиво зайти в першу світську стадію відносин, щоб не виглядати нав'язливою і дурною😊 Поради бувалої пікаперши😆", - йдеться в повідомленні.

Користувачі з запалом кинулися обговорювати побачене й почуте:

"Клас😂👍Як завжди яскраво і з гумором😍"

"Відмінно! Якщо Вам вже трохи за тридцять, є надія вийти заміж за принца! 😂😂😂 Про допомогу правда, чоловіки люблять допомагати (справжні чоловіки), особливо якщо дівчина їм подобається!"

"Правильні поради👍 Самі лупили в школі хлопчаків а тепер хочемо від них ініціативи😁 А тепер треба дати їм зрозуміти, що ми не проти ініціативи))"

"Крихітко, ти схожа на Брітні в її кращі роки!😍"

Раніше ми повідомляли, Монро здивувала архівним знімком, віддавшись приємним спогадам. На фото вона стоїть у блискучому вбранні, прикривши пікантне місце букетом троянд.

Травесті-діва оголосила, що у вересні буде відзначати 21 рік своєї кар'єрної діяльності і анонсувала багато тематичних кадрів, архівних фото і веселих історій. Одну з них, яка сталася у 2017 році у Львові під час заміської вечірки з нагоди 8 березня, зірка розповіла у мікроблозі.

"Як завжди, спочатку переляк і легке здивування у чоловіків, і дитячий захват у жінок. Через пів години, захоплення у всіх 🤗😍 і черга "а можна фото?"

Можна і потрібно!", - поділилася спогадами знаменитість.

Нагадаємо, що травести-діва Монро залишилася без одягу і показала себе, як є: «Ух, стало спекотніше».

Також Politeka писала, що травести-діва Монро здивувала сміливим чином без білизни: "Спочатку подумала, що це Бузова".