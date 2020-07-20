Настя Каменських показала себе в строгому, діловому образі з пікантною родзинкою

Популярна українська співачка поділилася новим стильним луком на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На фото Каменських позує перед камерою в досить строгому за своїми мірками вбранні. Співачка одягнена в білу блузку з оригінальним декором на грудях. При цьому родзинку її образу додають короткі чорні шкіряні шорти з обробкою з металевих заклепок з боків і внизу.

Свій образ Каменських завершила нейтральним макіяжем і розкішними кучерями, що спадають на плечі.

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її фото в коментарях. При цьому деяким здалося, що співачка на знімку виглядає надмірно худорлявою.

«Милашка», «Яка ж Ви гарна», «Лялька», «Класні труси! Настя я від тебе в захваті», «Бомбіта», «Настя зупинись. Годі худнути», «Пухкенькою тобі було краще», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Потап намагається показувати особисте життя рідко, проте завжди хвалиться жаркими кадрами з Настею на відпочинок і цей раз не став винятком.

Так, в цей раз співак опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскраве фото.

Свій вихідний день пара проводить по-простому, влаштовуючи пікнік і ніжачись на сонці. На новому фото Потап позував з голим і мокрим торсом лежачи на рушнику на траві, а на задньому фоні видно, що поруч сидить Настя в її модному бікіні з мереживом і насолоджується сонячними променями. Також поруч з подружжям знаходиться і їх домашня улюблениця Мімі.

Нагадаємо, Каменських похвалилася ідеальними ніжками в екстра міні, гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, Потап роздягнувся і продемонстрував, чим балує Каменських вранці: "Ковбаса недоречна".

Також Politeka писала, що Каменських в мереживному бікіні спокусила Потапа на сімейному пікніку: "Третій тут зайвий".