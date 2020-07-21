Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала свою прогулянку по красивим місцям

На фото красуня позує в зеленому топі і чорній спідниці. Нікітіна посміхається на камеру, стоячи серед гірської річки, яка бігла серед лісу. Волосся Катерина залишила розпущеним, демонструючи всю свою красу. Фото вийшло дуже милим і легким. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не забудь посміхнутися! Доброю Вам тижня, мої хороші)", - написала Нікітіна.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Взаємно, Катя", "Ви по-справжньому дорога. З таким дивним почуттям гумору", "Який чудовий вид ,тут занадто прекрасно", "Спасибі величезне. І тобі гарного тижня", "Милашка".

Повідомлялося, що актриса Катерина Нікітіна похвалилася ідеально гладкими ніжками після процедури.

Катерина Нікітіна сфотографувалася на кушетці в центрі косметологічних послуг і показала, що краса вимагає жертв. На одному зі знімків дівчина прикрилася одним рушником, притримуючи його рукою на грудях. Очевидно, на ній навіть немає нижньої білизни.

Повідомлялося, що актриса Катерина Нікітіна як розважається у Бердянську і розповіла про свою філософію.

На фото Нікітіна показує себе у чорному купальнику, який практично нічого не прикрив. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама позувала на узбережжі Азовського моря.

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