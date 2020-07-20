Курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися
Курс валют в Україні 20 липня змусить гривню «луснути», долар і євро почнуть тиждень з неймовірного плюса.
наприклад, стодоларова купюра з відкриття торгів набере +8,68 гривні. Вчора вона торгувалася по 2727,38 грн.
Євро також не буде осторонь, відкривши торги з +12,64 гривні.
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Курс валют на сьогодні від Національного банку буде наступним:
100 доларів 2736,06 грн;
100 євро — 2125,54 грн.
Україну додали в спеціальний список ВООЗ, що чекає громадян: «Повинні підготуватися до…»
Чиновники з Всесвітньої організації охорони здоров'я додали Україну в спеціальний список, пов'язаний з вірусом з Китаю.
Так, за словами представника ВООЗ в Україні Ярно Хабихта, наша країна є однією з перших у світі за темпами поширення вірусу з Китаю.
«Україна — одна з 5 - 6 європейських країн, де з середини червня зростання захворюваності прискорився, а репродуктивне число вірусу більше одиниці, до того ж смертність залишається відносно низькою, 2 - 3 %», — зазначив він.
За словами дипломата, на початку року вірус бушував на території західної Європи, однак зараз він зміщується на її східну частину. У зв'язку з чим необхідно підготуватися до можливого погіршення ситуації.
Ціни на продукти в Україні різко злетіли вгору, озвучені цифри: "більше, ніж на 100%"
Українські чиновники розповіли про продукти, які в цьому році подорожчали на ринку найбільше.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби статистики.
Так, в топ-5 продуктів, які подорожчали найбільше, увійшли:
Яблука (108,8%);
Морква (103,7%);
Лук ріпчаста (38,5%);
Білокачанна капуста (37,7%);
Гречані крупи (понад 30,3%).
Нагадаємо, у Києві різко змінилися ціни на продукти: скільки коштують фрукти.
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