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Курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися

Курс валют в Україні 20 липня змусить гривню «луснути», долар і євро почнуть тиждень з неймовірного плюса.

наприклад, стодоларова купюра з відкриття торгів набере +8,68 гривні. Вчора вона торгувалася по 2727,38 грн.

Євро також не буде осторонь, відкривши торги з +12,64 гривні.

Курс валют на сьогодні від Національного банку буде наступним:

100 доларів 2736,06 грн;

100 євро — 2125,54 грн.

Україну додали в спеціальний список ВООЗ, що чекає громадян: «Повинні підготуватися до…»

Чиновники з Всесвітньої організації охорони здоров'я додали Україну в спеціальний список, пов'язаний з вірусом з Китаю.

Так, за словами представника ВООЗ в Україні Ярно Хабихта, наша країна є однією з перших у світі за темпами поширення вірусу з Китаю.

«Україна — одна з 5 - 6 європейських країн, де з середини червня зростання захворюваності прискорився, а репродуктивне число вірусу більше одиниці, до того ж смертність залишається відносно низькою, 2 - 3 %», — зазначив він.

За словами дипломата, на початку року вірус бушував на території західної Європи, однак зараз він зміщується на її східну частину. У зв'язку з чим необхідно підготуватися до можливого погіршення ситуації.

Ціни на продукти в Україні різко злетіли вгору, озвучені цифри: "більше, ніж на 100%"

Українські чиновники розповіли про продукти, які в цьому році подорожчали на ринку найбільше.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби статистики.

Так, в топ-5 продуктів, які подорожчали найбільше, увійшли:

Яблука (108,8%);

Морква (103,7%);

Лук ріпчаста (38,5%);

Білокачанна капуста (37,7%);

Гречані крупи (понад 30,3%).

Нагадаємо, у Києві різко змінилися ціни на продукти: скільки коштують фрукти.

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