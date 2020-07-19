Відома співачка Аліна Гросу показала фігуру і похвалилася відпочинком в Одесі

На фото Гросу позує в чорному купальнику, який практично нічого не прикрив. Дівчина доповнила образ тапками і окулярами, позуючи на ганку перед камерою. На другому фото Аліна розгорнулася п'ятою точкою до камери, демонструючи свою красу. Як можна помітити, Гросу відпочивала в Одесі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі, Одеса за сонячний прийом, попрацювали, тепер можемо відпочити", - написала Гросу.

Фанати поставили майже 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарна", "Подавився слиною", "А ось це вже по-дорослому", "Неймовірна красуня", "Фігура бомба", "Ух, солодка", "А у мене такий же купальник".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Аліна Гросу показала в незвичайному домашньому відео чергову зміну іміджу.

Зірка любить приміряти на себе різні образи - не так давно молода співачка зважилася змінити зачіску і колір волосся, нехай і ненадовго. Заради забавного ролика, дівчина перетворилася в ефектну синеволосую школярку. А сьогодні вона вирішила зняти кумедний ролик про те, як вона "ревнує до чоловіка".

Повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу показала сміливий образ і розповіла про пісню.

На фото Аліна позує в синій сукні і на підборах. Волосся красуня залишила розпущеним, коли показувала себе на набережній. Можна помітити, що був вітер і плаття зірки задувало.

Нагадаємо, Гросу в рожевій сукні вразила несподіваною зміною способу

Також Politeka писала, що Гросу похвалилася неймовірною красою в жовтій сукні

А ще Politeka повідомляла, що Аліна Гросу приголомшила видом в рожевому платті й з рушницею в руках



