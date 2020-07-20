Погода в Україні 20 липня повернеться до «вихідної позиції», підтопивши ряд регіонів дощами з грозою
Про це повідомляє Politeka.
На західній частині України будуть сильні дощі з грозою, але, попри це, повітря вдень прогріється до 23-27 градусів зі знаком «плюс». Вночі, правда, буде свіже: від 13 до 16 за Цельсієм.
На півдні дощів не передбачається, хоча вдень очікується від 25 до 28 градусів. Вночі їх змінять 14-17 тепла.
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Обійдуть стороною опади й центральні регіони. Правда тут температура повітря буде в районі 24-32 за Цельсієм, які в нічний час доби змінять 13-16 градусів.
На півдні України навпаки, сьогодні варто очікувати дощів з грозами та спеки. «Парити» буде досить сильно, адже у світлий час доби повітря прогріється до 28-32 градусів. Вночі, згідно з прогнозами, буде свіжо – від 17 до 20 тепла.
А от мешканцям сходу варто готуватися до сонячної погоди й невеликій хмарності. Тут стовпчик термометра покаже від 25 до 28 зі знаком «плюс». Вночі похолодає до 14-18 градусів.
У Києві сьогодні буде сонячно і тепло: від 24 до 26 спеки, які вночі змінять 14-16 градусів.
Разом з тим синоптики попереджають, що в Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській і Донецькій областях та на території анексованого українського Криму буде підвищений рівень пожежної небезпеки.
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