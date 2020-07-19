Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" показала нове спокусливе фото

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Нові знімки з'явилися на фанатській сторінці красуні в мережі Instagram.

Демі Роуз любить ефектні вбрання, а також спокусливі селфі. Зараз, коли вбиратися особливо нікуди, вона надихає мережу архівними фото. Цього разу вона показала своє тіло в спокусливому вбранні яскравого відтінку. Аутфіт знаменитої красуні склали яскраво-рожевий купальник з квітковим принтом, а також спідниця з високим розрізом по боках.

Інстадіва сидить на колінах у своїй спальні, ніжно посміхаючись на камеру. Образ доповнили вільно розпущене по плечах волосся і яскравий макіяж з рожевими губами і накладними віями.

У мережі захоплюються фото і відзначають, що дівчина виглядає просто неймовірно в такому образі, який демонструє її округлості:

«Де ти взяла цей костюм?», «Гарна, просто гаряча і скажена 😍😘🙎🏻‍♀️», «Дуже добре», «Як би я хотів бути поруч😢 Вау 👏🏻🔥», «Така цнотлива, така мила», «Дуже Дуже Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебе 💝», «😍🍒Панове, підберіть челюсть👌😘», «Ти добре виглядаєш 👍👌», «Мені потрібно знати, звідки у тебе цей купальник !!», «Я просто хочу зустрітися з тобою, адже ти просто супер».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами