На що тільки не підеш заради красивих ніжок

Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна похвалилася ідеально гладкими ніжками після процедури

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала відверті знімки на своїй сторінці в Instagram. Судячи з усього, вона зважилася на лазерну епіляцію, а потім показала результати.

Катерина Нікітіна сфотографувалася на кушетці в центрі косметологічних послуг і показала, що краса вимагає жертв. На одному зі знімків дівчина прикрилася одним рушником, притримуючи його рукою на грудях. Очевидно, на ній навіть не було нижньої білизни. Актриса зробила губи "качечкою", а її незвичайний образ довершили великі захисні окуляри. На іншому ж вона кокетливо прикусила мову, демонструючи чарівну посмішку.

Раніше Катерина Нікітіна показала свою надзвичайну гнучкість і спортивну форму під час походу в гори. Забравшись на вершину, красуня вибрала великий камінь і зробила стійку на руках, розставивши ноги в шпагаті. На ній були надіті тісні велосипедки, які підкреслили ідеально м'язисті ноги.

«Чудового понеділка вам, друзі! І пам'ятайте, не існує недосяжних висот. Всі бар'єри тільки в нашій уяві», - написали у пості.

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