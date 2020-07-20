Британська модель Демі Роуз показала розкішний відпочинок з подругами у відвертих вбраннях

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала гарячі кадри на своїй сторінці в Instagram.

Демі Роуз не соромиться показати свої видатні форми у всій красі. На цей раз вона зняла на камеру свою поїздку на яхті разом з двома не менш гарячими подругами. На опублікованому відео співачка позує в дуже тісному купальнику, який просто не здатний удержати її бюст. У підсумку оголилася пикатная частина тіла, яку красуня цнотливо "прикрила" сердечком.

Що цікаво, ця деталь анітрохи її не збентежила. Ймовірно, дівчина навіть не помітила конфузу і продовжила знімати ролик з милою посмішкою. Подруги Демі Роуз одяглися в не менш відверті купальники, хоча і сховали своє багатство трохи краще. На жаль, користувачі не змогли оцінити пікантне відео моделі, тому що вона опублікувала його в сторіз.

Раніше Демі Роуз вже ділилася кадрами зі своєї відпустки. Судячи з геолокації, вона відпочиває на іспанському острові Ібіца. Так для серії фото модель вбралася в білосніжній сукні з непристойно великим вирізом. На тлі моря вона присіла на кам'яний парапет і спокусливо зігнулась, показавши свої форми в профіль. На іншому дівчина повернулася і продемонструвала всю глибину свого декольте.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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