Дружина британського принца Гаррі, колишня голлівудська актриса Меган Маркл має амбітні плани на майбутнє

З тих пір, як Меган Маркл і принц Гаррі виїхали з Великобританії, вони активно виступали по ряду політичних питань. Ймовірно, причиною переїзду Меган Маркл і принца Гаррі в США стало бажання Меган долучитися до політичного життя.

Зокрема, титулу герцогині виявилося недостатньо, тому дружина принца Гаррі має намір балотуватися в президенти США.

Такої точки зору дотримується телеведуча Беверлі Тернер, яка вважається експертом у справах королівської сім'ї.

Беверлі Тернер розповіла телеведучому каналу Channel 5 Джеремі Вайну, що Меган Маркл планує балотуватися на найвищу позицію в політиці США. Беверлі Тернер зазначила, що вона не знає термінів або виборів, які герцогиня Сассекська може обрати для подання своєї кандидатури.

"Вона буде балотуватися в президенти, я не сумніваюся в цьому", – сказала Беверлі Тернер.

На вибори цього року, на яких, як очікується, зійдуться республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден, герцогиня Сассекська вже не встигає.

Також раніше повідомлялося, що Меган Маркл "проміняла" свою улюблену собаку по кличці Богарт на життя в палаці з принцом Гаррі.

"Меган обожнювала цього пса, але прийняла рішення не перевозити його з собою через відносини Богарта з Гаррі. Богарт ніколи не підходив до Гаррі, коли сім'я гостювала в Канаді", - підкреслив обізнаний інсайдер.

Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.

Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися в палац.

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