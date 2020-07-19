Дружина британського принца Гаррі, колишня голлівудська актриса Меган Маркл має амбітні плани на майбутнє
З тих пір, як Меган Маркл і принц Гаррі виїхали з Великобританії, вони активно виступали по ряду політичних питань. Ймовірно, причиною переїзду Меган Маркл і принца Гаррі в США стало бажання Меган долучитися до політичного життя.
Зокрема, титулу герцогині виявилося недостатньо, тому дружина принца Гаррі має намір балотуватися в президенти США.
Такої точки зору дотримується телеведуча Беверлі Тернер, яка вважається експертом у справах королівської сім'ї.
ЗНО-2020: з'явилося термінове звернення МОН до абітурієнтів, "результати будуть..."
Рахунки українців спустошуються і йдуть в мінус, ПриватБанк знайшов пояснення: "Ви дали згоду..."
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
Розправа над гривнею, нові штрафи і термінова заява Мінфіну – головне за ніч
Беверлі Тернер розповіла телеведучому каналу Channel 5 Джеремі Вайну, що Меган Маркл планує балотуватися на найвищу позицію в політиці США. Беверлі Тернер зазначила, що вона не знає термінів або виборів, які герцогиня Сассекська може обрати для подання своєї кандидатури.
"Вона буде балотуватися в президенти, я не сумніваюся в цьому", – сказала Беверлі Тернер.
На вибори цього року, на яких, як очікується, зійдуться республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден, герцогиня Сассекська вже не встигає.
Також раніше повідомлялося, що Меган Маркл "проміняла" свою улюблену собаку по кличці Богарт на життя в палаці з принцом Гаррі.
"Меган обожнювала цього пса, але прийняла рішення не перевозити його з собою через відносини Богарта з Гаррі. Богарт ніколи не підходив до Гаррі, коли сім'я гостювала в Канаді", - підкреслив обізнаний інсайдер.
Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.
Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися в палац.
Також Politeka повідомляла, що ображена Меган Маркл закотила істерику через Кейт Міддлтон.