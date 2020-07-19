Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала форми в модному бікіні

Вже досить давно Анастасія любить проводити час на пляжі, показувати фігуру в модних купальниках та білизні, а також підкреслювати гідності вельми пікантними нарядами, зовсім не приховують її достоїнств. Після того, як дівчина помітно збільшила сідниці і груди, вона намагається показувати "нову" себе якомога частіше і якомога більше, повідомляє Politeka.

цього разу Анастасія прогулялася на пляжі в нюдовом бікіні без зав'язок і принтів - простенький ліфчик без лямок ледь приховав значну груди, а трусики з високою талією вдало підкреслили стегна молодий моделі. При цьому сама дівчина повернулася до об'єктиву боком, щоб в черговий раз зробити акцент на п'ятій точці.

Фанати відразу ж відреагували:

"Багато з цих коментарів просто жахливі. Не дивно, що моя королева не відповідає ні на кого з них", "Гарний вигляд, красиві форми, добре дуже добре добре – можна писати нескінченно, шикарна", "Так ідеальна форма тіла ..", "Помилка пластики, 😂", "я люблю твої форми дитинко", "Скажено шикарні булочки", "Ви абсолютна досконалість!", "Наприклад, скільки присідань ви можете зробити за день? О, мій бог! Ow Вау! ".

Раніше Анастасія приміряла нетипово скромний для себе образ - тонкий білий топ на акуратних лямках і ніжно-рожеву спідницю довжини міді. Акуратний макіяж дівчина доповнила сонцезахисними окулярами, а світлі локони залишила розпущеним без будь-яких укладок.

При цьому фанатів привертало увагу відразу два акценту - значних розмірів груди і стос грошей в руках.

Ось що відповіли фанати:

«Так я виграю 💕💕», «Відмінно», «Така шикарна пані😍», «Це так жарко! .. 🔥, «Боже, як тримається цей топ, аж вистрибує!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Гарна дівчинка tif», «Te amoooooo😍😍», «Чудовий ♥ ❤️», «абсолютно красивий вигляд цієї жінок», «Я не хочу твоїх грошей Я хочу тебе в моєму житті», «Моя королева, мила принцеса. 6 9 Я люблю тебе», «Ти приголомшлива дівчина 😘,» «Ви дійсно дає душа, така чудова 😍🙏☺️».

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