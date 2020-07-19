Погода в Україні 19 липня перерве «перепочинок» для жителів кількох областей, які щойно почали відчувати літо

Про це повідомляє Politeka.

Так, на західній Україні пройдуть особливо сильні дощі, що позначиться на середній температурі: вдень від 22 до 26 градусів, а вночі від 13 до 16 за Цельсієм.

Українцям на півночі дощів чекати не варто. Сонце і невелика хмарність супроводжуватиметься 25-28 градусами за Цельсієм вдень і 14-17 тепла вночі.

У центральних регіонах, згідно з прогнозом синоптиків з Укргідрометцентру, дощів також не буде. Це буде сприяти тому, що повітря прогріється до 26-31 зі знаком «плюс». Уночі очікується достатньо «свіжа» температура: від 13 до 20 градусів.

На півдні буде ще тепліше: вдень сонце і 28-32 тепла, які вночі змінять 17-20 за Цельсієм.

На сході також не буде дощів. Тут на вулиці прогнозують від 26 до 29 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 14-16 за Цельсієм.

На території анексованого Криму сонячна і місцями хмарна погода не завадить повітрю прогрітися до 30-32 градусів зі знаком «плюс». Вночі похолодає до 17-19 за Цельсієм.

У Києві та області, згідно із прогнозами Укргідрометцентру, буде сонячно і без опадів. Вдень літо порадує комфортними 26-28 градусами, які вночі змінять 14-16 за Цельсієм.

Крім того, синоптики попередили, що у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській і Донецькій областях буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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