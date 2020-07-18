Зірка «ДОМу-2» лежав в лікарні в коридорі

Зірку «ДОМ-2» Микиту Турчина жорстоко побили невідомі, після чого він потрапив до лікарні. Однак, на цьому його пригоди не скінчилися. Як повідомили в dni.ru, учаснику телебудівництва лікарня не припала до вподоби.

Турчин був госпіталізований з сильними травмами голови, його обличчя було повністю залито кров'ю. Синці, подряпини, розсічення шкіри на голові, а також струс викликали великі підозри у лікарів - ті навіть хотіли помістити актора в реанімацію.

Однак, подібна міра, на щастя, не знадобилася. Однак, і місць в палаті для зірки не знайшлося, через що першу ніч в лікарні йому довелося провести в коридорі. Проте, лікарі продовжували робити все обстеження, тому в якийсь момент актор в розпачі повідомив журналістам:

«Я пролежу тут кілька ній, можливо навіть тижнів» - розповів Турчин.

На наступний день стан актора покращився - в лікарні нарешті, знайшлося місце. Правда, сам зірка телебудівництва іронічно зазначив, що йому дали койку після того, як помер попередній пацієнт.

«А днем ​​якось в палаті хтось помер - поклали мене на його місце», - поділився Микита Турчин.

Крім того, номер палати у Турчина був теж «цікавим», що нагадував про твір Антона Чехова «Палата номер шість». Турчин заявив, що лікарі оцінюють стан здоров'я учасника «ДОМ-2» як середньої тяжкості, тому ще тиждень як мінімум йому доведеться провести на лікарняному ліжку.

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