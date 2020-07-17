Українським пенсіонерам можна чекати великих грошей

У Пенсійному фонді заявили, що майже половина пенсіонерів в Україні живуть фактично за межею бідності, отримуючи виплати в розмірі 2-3 тисячі гривень. Про це розповіли в ефірі «Сніданок 1 + 1», пише Politeka.net

Кожен другий пенсіонер в Україні отримує по 2-3 тисячі гривень на місяць, що навіть менше прожиткового мінімуму в країні. І проблема істотна, оскільки таких пенсіонерів, які отримують 2-3 тисячі гривень, в Україні п'ять мільйонів.

А ось гідні пенсії, на які можна жити, а не існувати, тобто - більше 10 тисяч гривень, в Україні отримує лише 3% пенсіонерів.

На сьогоднішній день статистика така і невтішна:

найнижчі виплати до 1400 гривень отримують близько 0,6% пенсіонерів;

від 1400 до 1500 гривень мають близько 16% людей;

від 2 до 3 тисяч гривень отримують найбільше пенсіонерів: таких трохи більше ніж 45%;

пенсію від 3 до 4 тисяч мають 14% людей;

виплати 4-5 тисяч гривень щомісяця отримують майже 8%;

від 5 до 10 тисяч мають близько 11%;

пенсію понад 10 тисяч отримують майже 3% людей поважного віку.

Однак, в Пенсійному фонді відзначають - на фінансування пенсій в липні 2020 року було спрямовано 2,6 мільярда гривень.

«16 липня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати спрямовано 2,6 мільярда гривень », - йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Однак, навіть дофінансування пенсій, яке провели в липні 2020 року, становить всього 66,2% потреби місяці. Незважаючи на це, в Пенсійному фонді більше стурбовані самими виплатами коштів і повідомляють, що виплати будуть проведені в певну дату.

«Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», - запевнили в Пенсійному фонді.

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